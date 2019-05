Valencia-Arsenal, si cerca il pass per la finale di Baku del 29 maggio. Alle ore 21 allo stadio ‘Mestalla’ di Valencia i padroni di casa del Valencia, guidati in panchina da Marcelino, ospitano l’Arsenal di Unai Emery per la semifinale di ritorno della Uefa Europa League 2018-19. Il Valencia arriva carico a questo match dopo il roboante successo esterno per 2-6 sul campo dell’Huesca, spagnoli che con questa vittoria in campionato sono in 5.a posizione a 55 punti (13 vittorie, 16 pareggi e 7 sconfitte) e restano in scia del Getafe, 4°, a meno 3 dalla zona Champions League. L’Arsenal d’altro canto non sta vivendo un buon momento in Premier League, infatti i ‘gunners’ nell’ultimo turno hanno pareggiato nel match casalingo contro il Brighton, mantenendo la 5.a posizione in classifica con 67 punti (20 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte) a meno 3 dal Tottenham ma gli ‘spurs’ hanno una differenza migliore di 8 reti rispetto ai ‘gunners’ (in Inghilterra nel caso di arrivo a pari punti si tiene conto della differenza reti). Nella gara d’andata successo per 3-1 dell’Arsenal all’ ‘Emirates’, gli spagnoli erano passati in vantaggio all’ 11′ con Diakhaby, ma al 18′ è partita la rimonta londinese con Lacazette, autore anche del momentaneo 2-1 al 26’e poi rete del definitivo 3-1 con Aubameyang nel primo minuto di recupero. Valencia-Arsenal sarà arbitrata dall’arbitro olandese Makkelie.

Valencia-Arsenal, le probabili formazioni. QUI VALENCIA- Marcelino per questa semifinale di ritorno si affiderà al modulo 4-4-2 con Neto tra i pali; i terzini saranno Piccini e Gayà, mentre la coppia centrale sarà formata da Garay e Paulista; sugli esterni di centrocampo agiranno Soler e Guedes, mentre in mezzo al campo ci saranno Coquelin e capitan Parejo; in attacco spazio a Rodrigo e Gameiro. QUI ARSENAL- Unai Emery risponde con il collaudato 3-4-3 con Cech tra i pali; terzetto difensivo formato da Mustafi, Sokratis e Koscielny; a centrocampo sugli esterni ci saranno il giovane Maitland-Niles e Kolasinac, in mediana spazio a Xhaka e Guendouzi; mentre il tridente sarà formato da Iwobi, Lacazette e Mkhitaryan.

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini, Garay, Paulista, Gayà; Soler, Coquelin, Parejo, Guedes; Rodrigo, Gameiro. All. Marcelino

Arsenal (3-4-3): Cech; Mustafi, Sokratis, Koscielny; Maitland-Niles, Xhaka, Guendouzi, Kolasinac; Iwobi, Lacazette, Mkhitaryan. All. Emery

Valencia-Arsenal, come seguire il match in tv e streaming

Valencia-Arsenal, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky. Sarà possibile guardare la gara sui vari dispositivi, come cellulare o tablet attraverso Sky Go o utilizzando il servizio Now Tv. La gara del ‘Mestalla’ verrà trasmessa sul canale Sky Sport (canale 253 del satellite) e non andrà in chiaro su TV8, che trasmetterà la Diretta Goal Europa League.

Valencia-Arsenal, i precedenti. La gara di questa sera sarà il quinto confronto ufficiale fra spagnoli e inglesi con il bilancio tutto a favore del Valencia con 3 vittorie, mentre risale alla gara d’andata l’unico successo dei londinesi.