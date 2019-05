Verona-Pescara streaming Dazn e diretta TV Playoff Serie B, dove vedere il match oggi 22/05

Clicca qui per iniziare il tuo mese GRATIS su DAZN

Questa sera, alle ore 21:00, allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona si giocherà l’andata della seconda semifinale dei playoff di Serie B tra Verona e Pescara. Gli uomini di Aglietti arrivano a questo match dopo aver eliminato nel precedente turno il Perugia. Per gli scaligeri è stata una partita tutt’altro che semplice. Conclusi i primi 90′ sul risultato di 1-1, i gialloblu sono stati costretti ai tempi supplementari, dove hanno chiuso il discorso con le reti di Empereur e Pazzini (doppietta). Per il Pescara, invece, la partita di questa sera sarà la prima in questi playoff. La squadra di Pillon, infatti, ha chiuso il campionato al quarto posto con 55 punti (14 vittorie, 8 pareggi e 9 ko), conquistando così il pass diretto per la semifinale.

Come arriva il Verona

Il Verona sta attraversando un buon periodo di forma. Da quando Aglietti siede sulla panchina degli scaligeri, Pazzini e compagni non hanno mai perso, conquistando due vittorie fondamentali contro Foggia e Perugia. Questa sera il campo vedrà di fronte due dei migliori reparti offensivi della Serie B. Con 49 gol in 38 partite, i gialloblu hanno chiuso il campionato con il sesto miglior attacco. Meglio, però, hanno fatto gi abruzzesi che, con 50 reti all’attivo, hanno terminato la regolar season con 50 reti. Verona e Pescara, questa sera, si affronteranno per la 23esima volta. Nei 22 precedenti il bilancio è nettamente favorevole ai gialloblu che conducono con 15 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta.

Come arriva il Pescara

I biancazzurri giungono a questo match in buona forma. La squadra di Pillon, infatti, ha chiuso il campionato con cinque risultati utili consecutivi (1 vittoria e 4 pareggi). L’ultimo ko subito dagli abruzzesi risale al 7 aprile, quando i Delfini sono caduti sul campo dell’Ascoli per 2-1. Finora, il rendimento esterno del Pescara non è stato affatto soddisfacente. La formazione allenata da Pillon, infatti, ha raccolto soltanto 17 punti in 18 partite (3 vittorie, 8 paregi e 7 sconfitte), facendo registrare l’ottavo rendimento esterno della Serie B.

Verona-Pescara streaming Dazn e diretta TV Playoff Serie B, dove vedere il match oggi 22/05

Verona-Pescara, in programma questa sera alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile in streaming su diversi dispositivi come Smart Tv, PC, Tablet, smartphone, Xbox, Playstation, scaricando l’applicazione di Dazn. Per assistere all’intera programmazione sportiva di Dazn sarà necessario acquistare il ticket mensile dal costo di 9,99€. Per i nuovi clienti, invece, il primo mese di visione sarà gratuito. Allo scadere dei 30 giorni, poi, si è liberi di decidere se proseguire l’abbonamento acquistando il ticket o disdire senza costi aggiuntivi.

Verona-Pescara, le probabili formazioni

Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale, Zaccagni, Gustafson, Henderson, Matos, Pazzini, Laribi. Allenatore: Aglietti

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Crecco, Brugman, Memushaj, Sottil, Mancuso, Marras. Allenatore: Pillon