Viterbese-Arezzo, playoff Serie C: streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 22 maggio

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo è in programma Viterbese-Arezzo, match di ritorno valido per il primo turno Nazionale dei playoff. Nella gara di andata giocata domenica scorsa, i toscani hanno vinto con un perentorio 3-0 grazie alla doppietta dell’italo-brasiliano Brunori Sandri e alla rete di Benucci in pieno recupero.

Viterbese-Arezzo presentazione del match

La squadra toscana allenata da Alessandro Dal Canto che parte largamente favorita visto il risultato maturato all’andata, ha esordito nei playoff ne turno precedente (il secondo) grazie al quarto posto conquistato nel Girone A con 64 punti (solamente cinque sconfitte, sola la Juve Stabia con due ha fatto meglio); la qualificazione al turno Nazionale è stato ottenuta grazie al pareggio interno per 2-2 contro il Novara che ha qualificato gli aretini grazie al miglior piazzamento in classifica; mentre i laziali guidati da Pino Rigoli dal 30 aprile scorso dopo l’esonero di Antonio Calabro, si sono qualificati grazie alla vittoria nella Coppa Italia di Serie C contro il Monza (sconfitta 2-1 in Brianza e vittoria 1-0 in casa) che ha permesso ai gialloblu di iniziare direttamente da questo turno.

I migliori marcatori delle due squadre sono stati Alessandro Polidori (Viterbese) con 8 reti e Matteo Brunori Sandri con 15 (compresi i due dei playoff). L’arbitro del match sarà Cristian Cudini della sezione di Fermo che con i padroni di casa conta tre precedenti con due vittorie e un pareggio, mentre con gli ospiti si registra solo un incrocio con un pareggio.

A Viterbo si è giocato 8 volte, con 5 vittorie dei padroni di casa, 3 pareggi e nessun successo amaranto; 13 i gol laziali, 4 quelli toscani.

Viterbese-Arezzo come vedere il match

Il match di playoff tra Viterbese-Arezzo sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che per questa stagione si è assicurata i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.