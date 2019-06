Atalanta-Inter Finale Primavera TIM streaming e diretta tv Sportitalia, oggi 14 giugno dalle 20.45

Atalanta-Inter Finale Primavera TIM, l’ultimo atto. Grande epilogo per il campionato Primavera 1 Tim con la finale Atalanta-Inter, in programma oggi, venerdì 14 giugno 2019 alle ore 20.45. Le due squadre sono arrivate all’ultimo atto dopo una stagione regolare da protagoniste ed eliminando rispettivamente il Torino (4-3 per l’Atalanta ai supplementari) e la Roma (3-0 per l’Inter) nelle semifinali. La finalissima si disputa allo stadio Ennio Tardini di Parma. Diretta televisiva su Sportitalia.



PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (4-3-3): Ndiaye; Zortea, Heidenreich, Okoli, Brogni; Colley, Del Prato, Kulusevski; Peli, Piccoli, Cambiaghi. All.: Brambilla.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-3-3): Dekic; Zappa, Rolan, Rizzo, Corrado; Schirò, Pompetti, Gavioli; Colidio, Esposito, Salcedo. All.: Madonna.

Questa la terna arbitrale di Atalanta-Inter: arbitra l’incontro il sign. Matteo Marchetti di Ostia Lido, assistenti i sign. Domenico Palermo di Bari e Michele dell’Università di Aprilia, IV Ufficiale il sign. Cristian Cudini di Fermo.



La telecronaca della partita – dalle 20.45 in diretta tv e streaming su Sportitalia – sarà di Gabriele Schiavi, affiancato nel commento tecnico da Antonino Asta; inviata a bordocampo ed interviste a cura di Giada Giacalone. Pre e post partita in diretta dal Tardini di Parma con Giada Giacalone e Antonino Asta.

Come tutta la stagione del Campionato Primavera 2018/2019 anche il match di oggi potrà essere seguito in diretta, in chiaro ed in esclusiva su Sportitalia (canale 225 di Sky e 60 del digitale terrestre). Lo scontro tra i giovani bergamaschi e i nerazzurri potrà essere seguito anche in streaming gratis su Sportitalia.it, sito ufficiale della stessa emittente. Calcio d’inizio in programma alle ore 20.45