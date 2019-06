Australia-Brasile. Mondiale Femminile, gruppo C. Alle ore 18 allo ‘Stade de la Mosson’ di Montpellier l’Australia del c.t Ante Milicic sfida il Brasile del c.t Vadao per la 2.a giornata del Gruppo C, che comprende anche la Giamaica e l’Italia. Le ‘matildas’ sono reduci dalla sconfitta nel finale contro l’Italia per 1-2, gara giocata a Valenciennes, e dovranno riscattarsi se vogliono continuare il sogno Mondiale; il Brasile invece è partito forte rifilando tre reti alla povera Giamaica, gara che si è giocata a Grenoble. L’Australia è ferma a 0 punti in classifica, mentre il Brasile guida questo raggruppamento in compagnia dell’Italia con 3 punti. L’altra gara del girone metterà di fronte Giamaica e Italia, gara in programma domani alle ore 18 a Reims. Oltre Australia-Brasile, oggi si gioca anche Sudafrica-Cina in programma alle ore 21 e valida per la 2.a giornata del Gruppo B. Australia-Brasile sarà diretta dalla sig.ra svizzera Esther Staubli.

Australia-Brasile, le probabili formazioni. QUI AUSTRALIA- Il c.t delle ‘matildas’ Milicic si affiderà al 4-3-3 con Williams a difesa della porta; Carpenter e Catley presidieranno le fasce laterali, mentre al centro della difesa spazio a Polkinghorne e Kennedy; nel trio di centrocampo spazio a Gorry, van Egmond e Kellond-Knight; nel tridente offensivo agiranno Foord, Kert e De Vanna. QUI BRASILE– Il c.t ‘verdeoro’ Vadao opterà per il classico 4-4-2 con Barbara in porta; i terzini saranno Santos e Tamires, la coppia centrale sarà composta da Kathellen e Monica; a centrocampo spazio ad Andressa, Formiga, Thaisa e Debinha; davanti la rientrante Marta farà coppia con Geyse.



Australia (4-3-3): Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Gorry, van Egmond, Kellond-Knight; Foord, Kerr, De Vanna. All. Milicic.

Brasile (4-4-2): Barbara; Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Andressa, Formiga, Thaisa, Debinha; Marta, Geyse. All. Vadao.

Australia-Brasile, come seguire il match in tv e streaming

Australia-Brasile, info diretta tv e streaming. Questo incontro del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. Inoltre il match sarà possibile seguirlo anche sulla Rai, infatti questa gara verrà trasmessa in diretta su RaiSport HD (canale 57 del digitale terrestre). Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv, oppure consultando il sito gratuito RaiPlay.