Austria-Germania 1-1. Alla ‘Dacia Arena’ di Udine baste un punto alla Germania per accedere alla semifinale degli Europei Under 21. Tedeschi in vantaggio con Waldschmidt al 14′ ma al 24′ l’Austria pareggia su rigore con Danso. La gara termina 1-1 con la Germania che chiude al 1° posto questo Gruppo B con 7 punti, segue la Danimarca con 6 punti eliminata per la differenza reti peggiore rispetto all’Italia e dunque i danesi non possono essere rispescati come migliore seconda, Austria terza con 4 punti e la Serbia ultima con 0 punti.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS AUSTRIA-GERMANIA

Austria-Germania, Europei Under 21, Gruppo B. Alla ‘Dacia Arena’ di Udine alle ore 21 l’Austria del c.t Werner Gregoritsch sfida la Germania del c.t Stefan Kuntz per la 3.a ed ultima giornata del Gruppo B. La classifica del Gruppo B vede la Germania in testa al girone con 6 punti all’ attivo (+7), seguono la Danimarca (0) e l’Austria (0) con i danesi in vantaggio sia negli scontri diretti che nei goal fatti, chiude la Serbia a 0 punti e già eliminata. L’ Austria deve assolutamente vincere se vuole sperare nella Qualificazione alle semifinali ma sa che non dipende soltanto da se stessa, alla Germania basta anche un pareggio per chiudere come 1.a nel Gruppo B. Il regolamento di questi Europei Under 21 prevede la partecipazione di 12 nazionali suddivise in 3 gironi da 4 squadre, accedono alle semifinali le prime di ogni girone più la migliore seconda tra i 3 gironi. Inoltre questi Europei Under 21 danno il ‘pass’ alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Austria-Germania sarà diretta dal signor Andris Treimanis della Lettonia.

Austria-Germania, le probabili formazioni. QUI AUSTRIA- Il c.t Gregoritsch si affiderà al 4-2-3-1 con A. Schlager in porta; linea difensiva formata da Ingolitsch, Danso, Posch e Friedl; in mediana spazio a Lienhart e Ljubic; alle spalle dell’unica punta Kvasina agirà il trio composto da Horvath, X. Schlager e Honsak. QUI GERMANIA- Il c.t Kuntz risponderà con il 4-3-3 con Nubel in porta; Klostermann, Tah, Baumgartl e Henrichs comporranno la linea difensiva; a centrocampo spazio a Neuhaus, Maier e Dahoud; nel tridente offensivo agiranno Oztunali, Waldschmidt e Richter.



Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Ingolitsch, Danso, Posch, Friedl; Lienhart, Ljubic; Horvath, X. Schlager, Honsak; Kvasina. All. Gregoritsch.

Germania (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; Neuhaus, Maier, Dahoud; Oztunali, Waldschmidt, Richter. All. Kuntz.

Austria-Germania, come seguire il match in tv e streaming

Austria-Germania, info diretta tv e streaming. Questo match della 3.a giornata del Gruppo A degli Europei Under 21, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio RaiPlay.

Austria-Germania, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due nazionali a livello di Under 21 risale all’ 11 ottobre del 2016 in occasione delle Qualificazioni agli Europei di categoria, quell’incontro fu vinto dai tedeschi 1-4 in trasferta.