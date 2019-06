Bolivia-Perù 1-3. Allo stadio ‘Maracanà’ di Rio de Janeiro il Perù ottiene una vittoria importante ed ipoteca i quarti di finale della Copa America. Nel primo tempo al 28′ Marcelo Moreno dal dischetto non sbaglia e porta in vantaggio la Bolivia, ma al 45′ Guerrero ristabilisce la parità. Nella ripresa il Perù passa in vantaggio al 55′ con Farfan e al 90’+6 Flores firma il gol del definitivo 1-3. Perù che sale a 4 punti in classifica ed ipoteca la qualificazione ai quarti della Copa America, la Bolivia è destinata all’eliminazione.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS BOLIVIA-PERU’

Bolivia-Perù. Copa America, si inizia a fare davvero sul serio. Alle ore 23.30 allo stadio ‘Maracanà’ di Rio de Janeiro la Bolivia del c.t Eduardo Villegas sfida il Perù del c.t Ricardo Gareca per la 2.a giornata del Gruppo A della 46esima edizione della Copa America, match che sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. La Bolivia vuole riscattarsi dopo il pesante K.O della gara d’apertura contro il Brasile, ma non sarà facile contro un Perù che nel match inauguarale del Gruppo A non è riuscito a superare l’ostacolo Venezuela, grazie principalmente alle parate del portiere della ‘Vinotinto’ Farinez e anche grazie al Var, che ha corretto due decisioni dell’arbitro facendo annullare due reti alla nazionale andina. Copa America che prevede 3 gironi da 4 squadre ciascuno, accedono agli ottavi le prime due classificate per ogni girone più le due migliori terze. La Bolivia nel suo palmares può vantare una Copa America, vinta nel 1963 da paese ospitante; mentre il Perù conta nel suo palmares due affermazioni (nel 1939 e nel 1975). Nell’altra gara del girone nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 giugno alle 2.30 il Brasile affronterà il Venezuela. Bolivia-Perù sara diretta dal signor Roddy Zambrano, arbitro dell’Ecuador.

Bolivia-Perù, le probabili formazioni. QUI BOLIVIA– Il c.t Villegas si affiderà al 4-2-3-1 con Lampe tra i pali; D. Bejarano, Jusino, Haquín, M. Bejarano comporranno la linea difensiva; in mediana agiranno Galindo e Castro; il tridente alle spalle dell’unica punta Marcelo Moreno sarà formato da Chumacero, Justiniano e Saavedra. QUI PERU‘- Il c.t Garreca schiererà i suoi a specchio (4-2-3-1) con Gallese tra i pali; Advincula e Trauco saranno i terzini, Araujo e Abram saranno i due centrali; in mediana spazio a Yotun e Tapia; Carrillo, Cueva e Flores agiranno alle spalle dell’unica punta, Guerrero.

Bolivia (4-2-3-1): Lampe; D. Bejarano, Jusino, Haquín, M. Bejarano; Galindo, Castro; Chumacero, Justiniano, Saavedra; Marcelo Moreno. All. Villegas.

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Araujo, Abram, Trauco; Yotún, Tapia; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero. All. Gareca.

Bolivia-Perù, come seguire il match in tv e streaming

Bolivia-Perù, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro della 2.a giornata del Gruppo A scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Bolivia-Perù, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due nazionali risale al 1° settembre del 2017 in occasione delle Qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 (gara giocata in Perù), in quell’occasione il Perù vinse 2-1. L’ultima vittoria della Bolivia in gare ufficiali contro il Perù risale all’ 11 ottobre del 2008 in occasione delle Qualificazioni ai Mondiali di Sudafrica 2010, nazionale boliviana che vinse quel match 3-0.