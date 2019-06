Calcio, campionato Primavera: il programma dei playoff, si parte giovedì 6 giugno

Finita la stagione regolare nel campionato Primavera di calcio, ora viene la parte più avvincente, ovvero i playoff che decreteranno la squadra campione d’Italia 2018-19, titolo che nella stagione scorsa è stato vinto dall’Inter che vinse per 2-0 dopo i tempi supplementari contro la Fiorentina al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La classifica di questo campionato ha visto il dominio dell’Atalanta che con 67 punti è arrivata saldamente al primo posto, dietro gli orobici è giunta l‘Inter con 56 ed entrambe le squadre salteranno il primo turno di playoff, partendo direttamente dalla semifinale.

Le squadre classificate dal terzo al sesto posto giocheranno i quarti di finale: la Roma con il suo terzo posto con 55 punti incontrerà il Chievo sesto con 43 e che ha raggiunto la post season grazie agli scontri diretti con il Cagliari (doppia vittoria per 4-0 e 4-3) con le due squadre che avevano terminato il torneo con gli stessi punti.

Nei due scontri diretti stagionali c’è stata la vittoria giallorossa per 1-0 all’andata e quella gialloblu 4-3 al ritorno.

L’altro incontro vedrà affrontarsi Torino e Fiorentina rispettivamente quarto e quinto con 51 e 50 punti, sulla carta il più equilibrato visto l’andamento in classifica di granata e viola; anche qui si conta una vittoria per parte nei due match stagionali entrambi però in trasferta: 4-1 dei piemontesi e 2-1 dei toscani.

I due match dei quarti di finale sono in programma allo stadio Enzo Ricci, lo stadio dove giocava le partite casalinghe il Sassuolo prima della promozione in Serie B nella stagione 2007-08. Qui si giocherà anche il match di semifinale che vedrà opposte l‘Inter contro la vincente di Roma-Chievo, mentre l’altra semifinale ovvero Atalanta contro la vincente di Torino-Fiorentina verrà disputata allo stadio Ennio Tardini di Parma, dove si giocherà anche la finale per il titolo Nazionale.

Campionato Primavera, programma dei playoff

Giovedì 6 giugno

Ore 18.30 Torino-Fiorentina

Venerdì 7 giugno

Ore 18.30 Roma-Chievo

Lunedì 1o giugno

Ore 20.45 Atalanta vs vincente Torino-Fiorentina

Ore 18 Inter vs vincente Roma-Chievo

Venerdì 14 giugno

Ore 20.45 Finale