Barella e Chiesa sono i nomi caldi per il calciomercato in Italia.

Nonostante le cifre folli si proverà a strapparli dalle loro squadre

Durante la conferenza stampa di Converciano sono proprio loro i protagonisti: Barella e Chiesa.

Al centro del calciomercato in Italia le loro parole lasciano molto a desiderare e aprono ad un possibile trasferimento. Sappiamo che entrambi sono seguiti dall’Inter e non solo ma questo potrebbe essere un forte indizio, intanto su Barella girano voci che la destinazione sia a lui gradita, manca solo il sì del Cagliari mentre Chiesa smentisce la sua incedibilità.

CALCIOMERCATO BARELLA: HO IL TELEFONO IN MODALITA’ AEREO

Risponde così alle domande di SkySport nella conferenza stampa: “il mio futuro è aperto… al momento ho il telefono in modalità aereo“. Frase giusta al momento giusto per smorzare le voci di mercato in vista di due gare molto importanti di Euro 2020 ma che comunque fanno riflettere. Il giocatore si pensa sia già in accordo con l’Inter per un contratto quinquennale visto il gradimento di passaggio di qualità e la presenza in panchina di uno come Conte. C’è solo da trattare con il Cagliari che chiede 50 milioni, somma che l’Inter preferirebbe diminuire magari con qualche contropartita tecnica. Bisognerà sedersi al tavolo e discuterne per ore ma il calciatore sembra sempre più vicino anche perché pare che il Napoli abbia mollato la presa e punti ad altro adesso.

CALCIOMERCATO CHIESA: “IO INCEDIBILE? NON HO ANCORA PARLATO CON LA SOCIETA’

Molto più schietto e diretto invece è stato Federico Chiesa che agli stessi microfoni risponde così: “hanno detto che sono incedibile ma io non ho ancora avuto un confronto con la società… vedremo“. Alle voci che dicevano che Chiesa sarebbe stato tolto dal calciomercato il giocatore ella Fiorentina ci da un taglio, anzi fa pensare tutt’altro, che forse ormai sia il momento di cambiare. Sul giocatore questa volta però non sembra esserci solo l’Inter anzi si scatenerebbe una vera asta perché mezza Italia lo vuole. Dopo la qualificazione in Champions e l’arrivo di Conte però si pensa che il giocatore gradirebbe più la destinazione Inter che ad esempio Torino sponda Juve. Ulteriori dettagli gli avremo sicuramente nei prossimi giorni.

Il duo Barella-Chiesa insomma ha fatto parlare di se, ovviamente in ambito di calciomercato, ma ora tutti gli italiani sperano che lo stesso duo possa far parlare di se sul campo nei prossimi incontri di inizio Giugno con la maglia della nazionale.