Cambio di portieri nella Fiorentina, De Rossi ci ripensa e si allontana dai viola

Albin Lafont, portiere classe 1999 in forze quest’anno con la Fiorentina, torna a militare in Francia con il Nantes. La viola ha infatti trovato un accordo che spedirà il giovane portiere francese alla squadra transalpina con due anni di prestito e un diritto di riscatto che ammonterebbe a 9 milioni di euro.

Chi sarà ora il nuovo portiere della Fiorentina? Pare che Vincenzo Montella abbia già deciso come rimpiazzare Albin Lafont, andando a richiamare dall’Empoli Bartłomiej Drągowski, di proprietà viola.

Dragowski con la squadra del Castellani ha giocato una sorprendente stagione, risultando uno delle migliori rivelazione dello scorso campionato.

La decisione di Daniele De Rossi. Sembrava concluso l’accordo che avrebbe portato Daniele De Rossi, l’ormai ex capitano della Roma, a Firenze con un contratto di 1,5 milioni di euro per un anno. Dopo aver detto sì alla società toscana, DDR recentemente ha invece fatto sapere di aver cambiato radicalmente idea dichiarando di essere propenso ad appendere definitivamente le scarpette al chiodo e concludendo così la sua carriera ricca di gioie e trofei da calciatore. Perciò, dopo queste sue parole, si ipotizza che il suo futuro non sia lontano dalla capitale, dove potrebbe vestire il ruolo di dirigente della squadra tanto amata da lui, la Roma.