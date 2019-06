Colombia-Cile streaming Dazn e diretta tv Coppa America, dove vedere il match 29 giugno

All’una ora italiana (le ore 20 in Brasile) nella notte tra oggi 28 giugno e domani 29, Colombia-Cile si affronteranno all’Arena Corinthians di San Paolo per i quarti di finale della Coppa America.

Colombia-Cile, presentazione del match

Sulla carta sarà un match molto interessante dove la Colombia partirà leggermente favorita se non altro per il grande girone di qualificazione che ha giocato dove è riuscita a terminare al primo posto con nove punti (unica squadra a punteggio pieno) il girone B, grazie alle vittorie per 2-0 sull’Argentina all’esordio, 1-0 sul Qatar e stesso risultato contro il Paraguay, mostrando una difesa granitica ancora imbattuta (l’unica insieme al Brasile padrone di casa). Molto in forma l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata autore di due gol e punto di riferimento offensivo per la squadra di Carlos Queiroz; fosse questa la volta buona per bissare il successo ottenuto nel lontano 2001 nella manifestazione?

Il Cile, allenato curiosamente da un colombiano, ovvero Reinaldo Rueda, nel girone C è arrivato secondo dietro all’Uruguay, per la Roja è stata decisiva la sconfitta per 1-0 nell’ultima giornata proprio contro la Celeste; comunque nei primi due match Sanchez e compagni avevano convinto battendo prima il Giappone con un sonoro 4-0 e poi l’Ecuador per 2-1. Sconfitta pesante però, visto che se avesse almeno pareggiato lo scontro diretto ai quarti avrebbe vinto il girone ed incontrato la più abbordabile Perù che invece giocherà contro gli uruguagi. Tuttavia per un segno del destino ci potrebbe essere la rivincita, perchè le vincenti di Colombia-Cile e Uruguay-Perù si sfideranno mercoledì 3 luglio all’Arena do Gremio di Belo Horizonte, per la semifinale della competizione.

Sono 39 i precedenti tra Cile e Colombia con quest’ultimi in vantaggio per 15 vittorie contro 10 con 14 pareggi; l’arbitro della gara sarà l’esperto argentino Nestor Pitana, che lo scorso anno fu designato per la finale del Mondiale tra Francia-Croazia.

Colombia-Cile, probabili formazioni

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Medina, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, James Rodríguez; Roger Martinez, Duvan Zapata.

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Pulgar, Aranguiz, Vidal; Fuenzalida, Edu Vargas, Alexis Sanchez.

Colombia-Cile diretta tv e streaming

Il match tra Colombia-Cile valevole per i quarti di finale della Copa America, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma oggi alle ore 19 sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio su pc, smartphone e tablet, sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.