Croazia-Inghilterra, Europei Under 21, Gruppo C. Allo Stadio ‘Olimpico’ di Serravalle (San Marino) la Croazia del c.t Nenad Gracan affronta l’Inghilterra del c.t Aidy Boothroyd. Questa gara non avrà nulla da chiedere in ottica qualificazione e avrà totalmente le sembianze di una gara amichevole. La situazione del Gruppo C è molto chiara in quanto guidano il girone la Romania (+5) e la Francia (+2) a 6 punti in classifica, mentre l’ Inghilterra e la Croazia sono entrambe a 0 punti. Il cammino delle due squadre all’interno di questi Europei Under 21 è completamente da dimenticare, la nazionale croata ha perso contro la Romania 4-1 e contro la Francia 1-0; mentre la nazionale inglese ha perso all’esordio contro la Francia 2-1 e nella seconda gara 4-2 contro la Romania. Il regolamento di questi Europei Under 21 prevede la partecipazione di 12 nazionali suddivise in 3 gironi da 4 squadre, accedono alle semifinali le prime di ogni girone più la migliore seconda tra i 3 gironi. Inoltre questi Europei Under 21 danno il ‘pass’ alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Croazia-Inghilterra sarà diretta dal signor Orel Grinfeld di Israele.

Croazia-Inghilterra, le probabili formazioni. QUI CROAZIA- Il c.t Gracan si affiderà al 4-3-3 con Posavec tra i pali; in difesa spazio a Uremovic, Benkovic, Katic e Sosa; nel trio di centrocampo agiranno Vlasic, Basic e Majer; nel tridente offensivo spazio ad Halilovic, Kulenovic e Brekalo. QUI INGHILTERRA-Il c.t Boothroyd risponderà con il 4-3-3 con Gunn in porta; Wam-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter e Kelly comporranno il quartetto difensivo; a centrocampo spazio a Gibbs-White, Choudhury e Foden; nel tridente offensivo agiranno Nelsson, Abraham e Sessegnon.



Croazia (4-3-3): Posavec; Uremovic, Benkovic, Katic, Sosa; Vlasic, Basic, Majer; Halilovic, Kulenovic, Brekalo. All. Gracan.

Inghilterra (4-3-3): Gunn; Wam-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter, Kelly; Gibbs-White, Choudhury, Foden; Nelsson, Abraham, Sessegnon. All. Boothroyd.

Croazia-Inghilterra, come seguire il match in tv e streaming

Croazia-Inghilterra, info diretta tv e streaming. Questo match della 3.a giornata del Gruppo C degli Europei Under 21, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio RaiPlay.

Croazia-Inghilterra, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due nazionali a livello di Under 21 risale al 14 ottobre del 2014 in occasione delle Qualificazioni agli Europei Under 21, quell’incontro fu vinto 1-2 dall’Inghilterra, gara che si disputò in Croazia.