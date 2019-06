Danimarca-Irlanda. European Qualifiers che tornano in questo weekend con la disputa della 3.a giornata delle Qualificazioni ad Euro 2020. Alle ore 20.45 al ‘Telia Parken’ di Copenaghen la Danimarca del c.t norvegese Age Hareide ospita l’Irlanda guidata in panchina dal c.t Mick McCarthy, incontro valido per la 3.a giornata del Gruppo D delle European Qualifiers. I padroni di casa hanno disputato finora una sola gara in queste Qualificazioni, pareggiando 3-3 contro la Svizzera e dunque in classifica hanno 1 solo punto. Gli ospiti dopo due partite disputate guidano il Gruppo D con 6 punti dopo aver battuto avversari piuttosto modesti come Gibilterra e Georgia. L’altra gara del girone è in programma alle ore 18 tra Georgia e Gibilterra, riposa la Svizzera impegnata nella Nations League. Danimarca-Irlanda sarà diretta dall’arbitro turco Cakir.

Danimarca-Irlanda, le probabili formazioni. QUI DANIMARCA– Il c.t Hareide schiererà i suoi con il modulo 4-3-3 con Schmeichel in porta; i terzini saranno Larsen e Dalsgaard, mentre la coppia centrale sarà formata da Christensen e Kjaer; centrocampo a 3 formato da Eriksen, Schone e Delaney; mentre nel tridente giocheranno Dolberg, Poulsen e Jorgensen. QUI IRLANDA- Il c.t degli ospiti McCarthy schiererà i suoi a specchio, quindi modulo 4-3-3 con Randolph tra i pali; i terzini saranno Coleman e Long, i centrali Duffy e Keogh; il trio di centrocampo sarà composto da Stevens, Hendrick e Hourihane; mentre nel tridente agiranno McClean, Long e Brady.

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Larsen, Christensen, Kjaer, Dalsgaard; Eriksen, Schone, Delaney; Dolberg, Poulsen, Jorgensen. All. Hareide

Irlanda (4-3-3): Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Long; Stevens, Hendrick, Hourihane; McClean, Long, Brady. All. McCarthy

Danimarca-Irlanda, come seguire il match in tv e streaming

Danimarca-Irlanda, info diretta tv e streaming. Questo incontro delle European Qualifiers, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, in particolare sul Canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play.

Danimarca-Irlanda, i precedenti. Danesi e irlandesi si sono affrontate nella storia ben 17 volte con un bilancio leggermente in favore degli ospiti, infatti sono 5 le vittorie dell’Irlanda a cospetto delle 4 vittorie della Danimarca, sono 8 i pareggi. L’ultimo precedente tra le due nazionale risale alla Uefa Nations League, esattamente al 19 novembre del 2018 e le due squadre pareggiarono 0-0.