European Qualifiers, il programma di oggi 7 giugno: Danimarca-Irlanda il clou

European Qualifiers, qualificazioni ad Euro 2020 che ripartono in questo weekend con la disputa della 3.a giornata. Programma di questa 3.a giornata spalmato in soli due giorni (venerdì e sabato) e non in tre come di consuetudine anche per dar spazio alla Uefa Nations League.

European Qualifiers, gruppo D. Allo stadio ‘Boris Paichadze Erovnuli’ di Tbilisi i padroni di casa della Georgia ospitano Gibilterra per la gara che apre il Gruppo D (si gioca alle ore 18). Georgia reduce da due sconfitte nelle precedenti due sfide del girone, mentre Gibilterra ha alle spalle solo una gara disputata, gara persa contro l’Irlanda. Al ‘Telia Park’ di Copenaghen la Danimarca ospita l’Irlanda per l’altra sfida di questo gruppo in programma alle ore 20.45. Danimarca con 1 punto in classifica, mentre l’Irlanda è prima con 6 punti dopo due giornate. Riposa la Svizzera impegnata in Nations League.

European Qualifiers, gruppo A. Al ‘Gradski Stadion’ di Podgorica il Montenegro ospita il Kosovo (calcio d’inizio ore 20.45), padroni di casa con 1 solo punto in classifica, mentre gli ospiti hanno 1 solo punto ma hanno disputato una sola giornata. Nell’ altra gara del girone sempre alle ore 20.45 alla ‘Generali Arena’ di Praga la Repubblica Ceca riceve la Bulgaria, cechi ultimi con 0 punti dopo una sola partita disputata, bulgari 2 punti dopo due partite. Riposa l’Inghilterra impegnata in Nations League.

European Qualifiers, gruppo B. All’ Arena Lviv l’Ucraina riceve la Serbia, calcio d’inizio alle ore 20.45. I padroni di casa guidano il gruppo con 4 punti dopo due partite disputate, mentre i serbi hanno 1 solo punto dopo una sola gara disputata. Nell’altra gara del girone al ‘Lff Stadionas’ di Vilnius la Lituania ospita il Lussemburgo (calcio d’inizio ore 20.45), padroni di casa ultimi nel girone con 0 punti dopo un solo turno disputato, mentre gli ospiti hanno 3 punti dopo due giornate. Riposa il Portogallo impegnato in Nations League.

European Qualifiers, gruppo F. Alla ‘Friends Arena’ di Solna la Svezia ospita Malta (calcio d’inizio alle ore 20.45), padroni di casa con 4 punti in classifica, mentre Malta ha soli 3 punti. Sempre alle ore 20.45 all’ Ullevaal Stadion di Oslo la Norvegia riceve la Romania, norvegesi con 1 solo punto dopo due giornate, mentre i romeni hanno 3 punti. Nell’ultima gara di questo gruppo alle ore 20.45 a Torshavn le Isole Faroe ospitano la Spagna, padroni di casa ultimi con 0 punti, mentre gli iberici guidano il gruppo con 6 punti in classifica.

European Qualifiers, gruppo G. Alle ore 20.45 alla ‘Daugava’ di Riga la Lettonia ospita Israele, lettoni ultimi nel girone con 0 punti, mentre gli ospiti sono a 4 punti dopo due giornate. Alla ‘Nacional Arena Todor Proeski’ di Skopje la Macedonia ospita la Polonia, macedoni a quota 4 punti dopo due giornate, mentre i polacchi guidano il gruppo con 6 punti. Nell’ultima gara di questo girone a Klagenfurt l’Austria riceve la Slovenia, austriaci a 0 punti dopo due giornate, mentre gli sloveni sono reduci da due pareggi.

European Qualifiers, il programma completo di oggi:



Girone D Georgia-Gibilterra (ore 18);

Girone D Danimarca-Irlanda (ore 20.45);

Girone G Lettonia-Israele (ore 20.45);

Girone G Macedonia-Polonia (ore 20.45);

Girone G Austria-Slovenia (ore 20.45);

Girone F Svezia-Malta (ore 20.45);

Girone F Norvegia-Romania (ore 20.45);

Girone F Far Oer-Spagna (ore 20.45);

Girone B Ucraina-Serbia (ore 20.45);

Girone B Lituania-Lussemburgo (ore 20.45);

Girone A Montenegro-Kosovo (ore 20.45);

Girone A Rep-Ceca-Bulgaria (ore 20.45).