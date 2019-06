Europei Under 21: tutte le rose definitive delle squadre

Il futuro del calcio nel Vecchio Continente andrà in scena da oggi nel nostro paese e a San Marino, le sedi della 22° edizione degli Europei Under 21. Di seguito vi presentiamo le rose con cui le 12 nazioni partecipanti si presenteranno al massimo appuntamento di categoria in Europa, divise per gruppo.

Europei Under 21 – Gruppo A

Belgio

Privi degli infortunati Vanheusden e Dimata, i Young Devils recuperano Dion Cools e lanciano il 17enne Yari Verschaeren.

Portieri Nordin Jackers (1), Ortwin De Wolf (12) e Jens Teunckens (21)

Difensori Dion Cools (2), Sebastiaan Bornauw (3), Wout Faes (4), Casper De Norre (5), Rocky Bushiri (13), Jur Schrijvers (18) ed Elias Cobbaut (22)

Centrocampisti Samuel Bastien (6), Bryan Heynen (8), Siebe Schrijvers (10), Alexis De Sart (15), Yari Verschaeren (16), Alexis Saelemaekers (17), Jordi Vanlerberghe (20) e Orel Mangala (23)

Attaccanti Isaac Mbenza (7), Aaron Leya Iseka (9), Dodi Lukebakio (11), Stéphane Oméonga (14) e Francis Amuzu (19)

CT Johan Walem

Italia

Di Biagio potrà godere di tanta esperienza di Serie A e nazionale maggiore tra i suoi uomini (per es. Mancini, Bastoni, Pellegrini, Chiesa, Kean e Zaniolo), mancheranno Gigio Donnarumma e il lungodegente Davide Calabria.

Portieri Emil Audero (1), Lorenzo Montipò (16) e Alex Meret (22)

Difensori Arturo Calabresi (2), Giuseppe Pezzella (3), Kevin Bonifazi (4), Alessandro Bastoni (6), Federico Dimarco (12), Gianluca Mancini (13), Claud Adjapong (15) e Filippo Romagna (19)

Centrocampisti Sandro Tonali (5), Lorenzo Pellegrini (7), Nicolò Zaniolo (8), Rolando Mandragora (10), Riccardo Orsolini (11), Nicolò Barella (18), Manuel Locatelli (21) e Alessandro Murgia (23)

Attaccanti Patrick Cutrone (9), Federico Chiesa (14), Andrea Pinamonti (17) e Moise Kean (20)

CT Luigi Di Biagio

Polonia

Il capitano Dawid Kownacki, in prestito dalla Sampdoria al Fortuna Düsseldorf nella scorsa stagione, è uno degli “italiani” biancorossi oltre a Bartłomiej Drągowski (Empoli), Szymon Żurkowski (Fiorentina) e Filip Jagiełło (Genoa).

Portieri Kamil Grabara (1), Mateusz Lis (12) e Tomasz Loska (22)

Difensori Kamil Pestka (3), Mateusz Wieteska (4), Krystian Bielik (6), Dominik Jończy (15) e Robert Gumny (20)

Centrocampisti Przemysław Płacheta (2), Paweł Bochniewicz (5), Szymon Żurkowski (7), Jakub Piotrowski (8), Dawid Kownacki (9), Sebastian Szymański (10), Mateusz Wdowiak (13), Patryk Dziczek (16), Kamil Jóźwiak (17), Filip Jagiełło (19), Karol Fila (21) e Konrad Michalak (23)

Attaccanti Karol Swiderski (11), Adam Buksa (14) e Paweł Tomczyk (18)

CT Czesław Michniewicz

Spagna

La Rojita ripropone Dani Ceballos, MVP del torneo nel 2017, accompagnato dai compagni di squadra Jesús Vallejo e Borja Mayoral, dalla coppia Oyarzabal-Fornals e dal “napoletano” Fabian Ruiz.

Portieri Antonio Sivera (1), Unai Simón (13) e Daniel Martín (23)

Difensori Jesús Vallejo (2), Aarón Martín (3), Jorge Meré (4), Unai Nuñez (5), Martín Aguirregabiria (15), Pedro Porro (16) e Junior Firpo (20)

Centrocampisti Fabián Ruiz (6), Carlos Soler (7), Mikel Merino (8), Dani Ceballos (10), Mikel Oyarzabal (11), Manu Vallejo (12), Igor Zubeldia (14), Alfonso Pedraza (17), Marc Roca (21) e Pablo Fornals (22)

Attaccanti Borja Mayoral (9), Rafa Mir (18) e Dani Olmo (19)

CT Luis de la Fuente

Europei Under 21 – Gruppo B

Austria

Tanta Bundesliga nella rosa della nazionale mitteleuropea, con la presenza di Danso (Augsburg), Lienhart (Freiburg), Posch (Hoffenheim), Schlager e Wolf (Salzburg).

Portieri Johannes Kreidl (1), Patrick Pentz (12) e Alexander Schlager (23)

Difensori Marco Friedl (2), Stefan Posch (4), Philipp Lienhart (5), Maximilian Ullmann (13), Dario Maresic (15) e Sandro Ingolitsch (22)

Centrocampisti Emir Karic (3), Kevin Danso (6), Xaver Schlager (8), Sandi Lovric (10), Mathias Honsak (11), Husein Balic (14), Ivan Ljubic (17), Dejan Ljubicic (18), Hannes Wolf (19), Christoph Baumgartner (20) e Sascha Horvath (21)

Attaccanti Adrian Grbic (7), Marko Kvasina (9) e Sasa Kalajdzic (16)

CT Werner Gregoritsch

Danimarca

Un pezzo d’Italia anche nella spedizione scandinava, con il doriano Joachim Andersen pur non fisicamente al 100%.

Portieri Daniel Iversen (1), Peter Vindahl-Jensen (16) e Oskar Snorre (22)

Difensori Rasmus Kristensen (2), Jacob Rasmussen (3), Joachim Andersen (4), Victor Nelsson (5), Mads Pedersen (13), Joakim Mæhle (15) e Andreas Poulsen (19)

Centrocampisti Philip Billing (6), Mikkel Duelund (7), Mathias Jensen (8), Robert Skov (10), Jacob Bruun Larsen (11), Asger Sørensen (12), Oliver Abildgaard (18), Magnus Kofod Andersen (20) e Jens Stage (21)

Attaccanti Marcus Ingvartsen (9), Anders Dreyer (14), Andreas Olsen (17) e Jonas Wind (23)

CT Niels Frederiksen

Germania

Tanta qualità da tenere d’occhio nella corazzata teutonica: gli eroi del trionfo 2017 Öztunali, Dahoud, Anton e Amiri, i promettenti Nübel e Tah, i fratelli Maximilian e Johannes Eggestein.

Portieri Alexander Nübel (1), Florian Müller (12) e Markus Schubert (23)

Difensori Benjamin Henrichs (2), Lukas Klostermann (3), Jonathan Tah (4), Timo Baumgartl (5), Maximilian Mittelstädt (14), Waldemar Anton (15), Felix Uduokhai (17) e Robin Koch (20)

Centrocampisti Maximilian Eggestein (6), Levin Öztunali (7), Mahmoud Dahoud (8), Suat Serdar (16), Nadiem Amiri (18), Florian Neuhaus (19), Arne Maier (21) e Eduard Löwen (22)

Attaccanti Lukas Nmecha (9), Luca Waldschmidt (10), Marco Richter (11) e Johannes Eggestein (13)

CT Stefan Kuntz

Serbia

I riflettori saranno tutti su Luka Jović, fresco di firma col Real Madrid, il giocatore del Benfica Andrija Živković e il torinese Saša Lukić.

Portieri Boris Radunović (1), Dragan Rosić (12) e Miloš Ostojić (23)

Difensori Milan Gajić (2), Aleksa Terzić (3), Nikola Milenković (4), Erhan Mašović (5), Miroslav Bogosavac (13), Vukašin Jovanović (14), Svetozar Marković (15) e Srđan Babić (16)

Centrocampisti Uroš Račić (6), Danilo Pantić (8), Andrija Živković (10), Luka Adžić (17), Lazar Ranđelović (19) e Saša Lukić (20)

Attaccanti Nemanja Radonjić (7), Luka Jović (9), Ivan Šaponjić (11), Dejan Joveljić (18), Igor Zlatanović (21) e Aleksandar Lutovac (22)

CT Goran Dorovic

Europei Under 21 – Gruppo C

Croazia

I nomi maggiormente noti nel calcio di club tra i giovani croati sono Nikola Vlašić (CSKA Moskva), Alen Halilović (Standard Liège) e Josip Brekalo (Wolfsburg).

Portieri Ivo Grbić (1), Josip Posavec (12) e Adrian Šemper (23)

Difensori Filip Uremović (2), Borna Sosa (3), Nikola Katić (5), Filip Benković (6), Branimir Kalaica (15), Toni Borevković (16) e Domagoj Bradarić (21)

Centrocampisti Ivan Šunjić (4), Nikola Vlašić (8), Marin Jakoliš (9), Alen Halilović (10), Luka Ivanušec (11), Lovro Majer (13), Kristijan Bistrovic (14), Toma Bašić (17), Robert Murić (18) e Nikola Moro (20)

Attaccanti Josip Brekalo (7), Sandro Kulenović (19) e Marijan Čabraja (22)

CT Nenad Gracan

Inghilterra

Occasione di riscatto per i reduci del 2017 Gunn (Southampton), Abraham (Chelsea) e Gray (Leicester), la ribalta ideale per il giocatore del City Phil Foden.

Portieri Dean Henderson (1), Angus Gunn (13) e Freddie Woodman (22)

Difensori Aaron Wan-Bissaka (2), Jay DaSilva (3), Jake Clarke-Salter (4), Fikayo Tomori (5), Jonjoe Kenny (12), Lloyd Kelly (14) ed Ezri Konsa (15)

Centrocampisti Kieran Dowell (6), Demarai Gray (7), James Maddison (8), Phil Foden (10), Ryan Sessegnon (11), Hamza Choudhury (16), Harvey Barnes (17), Mason Mount (18) e Morgan Gibbs-White (20)

Attaccanti Dominic Solanke (9), Dominic Calvert-Lewin (19), Reiss Nelson (21) e Tammy Abraham (23)

CT Aidy Boothroyd

Francia

Assente il capitano Abdou Diallo, Les Blues si affideranno al talento di Diakhaby (Valencia), Saint-Maximin (Nice), Maxime Lopez (Marsiglia) e Marcus Thuram, figlio di Lilian.

Portieri Gautier Larsonneur (1), Maxence Prevot (16) e Paul Bernardoni (23)

Difensori Kelvin Amian (2), Ibrahima Konaté (4), Dayot Upamecano (5), Colin Dagba (13), Malang Sarr (15), Moussa Niakhate (17) e Anthony Caci (19)

Centrocampisti Fodé Toure (3), Lucas Tousart (6), Romain Del Castillo (7), Houssem Aouar (8), Matteo Guendouzi (10), Nanitamo Ikone (12), Ibrahima Sissoko (18), Olivier Ntcham (21) e Jeff Reine-Adélaïde (22)

Attaccanti Moussa Dembélé (9), Jean Philippe Mateta (11), Jonathan Bamba (14) e Marcus Thuram (20)

CT Sylvain Ripoll

Romania

Linea dura del ct Mirel Rădoi nella compilazione della lista: tutti i 23 convocati hanno partecipato alle fasi di qualificazioni, esclusi “esterni” come il centrocampista, futuro ajacide, Răzvan Marin.

Portieri Ionuț Radu (1), Cătălin Cabuz (12) e Daniel Vlad (23)

Difensori Radu Boboc (2), Florin-Bogdan Stefan (3), Alexandru Pascanu (4), Ionuţ Nedelcearu (5), Cristian Manea (6), Virgil Ghiţă (15) e Adrian Rus (18)

Centrocampisti Ianis Hagi (10), Vlad Dragomir (14), Dragoş Nedelcu (16), Alexandru Cicâldău (17), Andrei Ciobanu (20), Tudor Băluţă (21) e Darius Olaru (22)

Attaccanti Florinel Coman (7), Dennis Man (8), George Puşcaş (9), Adrian Petre (11), Denis Drăguş (13) e Andrei Ivan (19)

CT Matei Mirel Radoi