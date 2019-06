Francia-Corea del Sud. Mondiali Femminili, l’attesa ormai è finita e questa sera si parte con la rassegna iridata, in programma in Francia da oggi fino alla finale di Lione del 7 luglio. Alle ore 21 al ‘Parco dei Principi’ di Parigi la Francia del c.t Corinne Diacre sfiderà la Corea del Sud del c.t Yoon Deok-yeo per la gara inaugurale del Mondiale di Calcio Femminile e gara del Gruppo A, domani per questo raggruppamento scenderanno in campo Norvegia e Nigeria. Questo torneo è all’ 8.a edizione dalla sua fondanzione (nel 1991) ed è la seconda edizione che vede al nastro di partenza 24 squadre dopo l’edizione del 2015 in Canada, in quell’edizione trionfarono gli Usa. Per quanto riguarda la Francia, le calciatrici di casa vorranno far bene in questo Mondiale, che si giocherà proprio in Francia e proveranno a vincere il loro primo Mondiale, ma non sarà facile visto che gli Usa partono favoriti e anche il Brasile vorrà affermarsi. La Corea del Sud invece proverà a dare fastidio e quanto meno tenterà di provare a qualificarsi agli ottavi, agli ottavi accederanno le due classificate di ogni girone più le quattro migliori terze, occasione giusta per la nazionale asiatica di provarci. Francia-Corea del Sud sarà diretta dalla sig.ra Claudia Umpierez, arbitro dell’Uruguay per questo match inaugurale.

Francia-Corea del Sud, le probabili formazioni. QUI FRANCIA– Il c.t Diacre schiererà le sue calciatrici con un 4-2-3-1 con Bouhaddhi tra i pali; i terzini saranno Bouhaddi e Perisset, al centro della difesa spazio alle centrali Mbock e Tounkara; in mediana agiranno Bilbault e Bussaglia; mentre il trio offensivo alle spalle dell’unica punta Gauvin sarà composto da Cascarino, Thiney e Dianit. QUI COREA DEL SUD- Il c.t Yoon Deok-yeo risponderà con un 4-2-3-1 con Kim in porta; i terzini saranno Hye-Ri Kim e Jang, al centro della difesa spazio a Kim Do-Yeon e Hwang Bo-Ram; in mediana spazio a Young-Ju Lee e So-Hyun Cho; mentre il tridente alle spalle dell’unica punta Seol-Bin Jung sarà formato da Geum-Min Lee, So-Yeon Ji e Yu-Mi Kang.



Francia (4-2-3-1): Bouhaddi; Torrent, Mbock, Tounkara, Perisset; Bilbault, Bussaglia; Cascarino, Thiney, Diani; Gauvin. All. Diacre

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim; Hye-Ri Kim, Kim Do-Yeon, Hwang Bo-Ram, Jang; Young-Ju Lee, So-Hyun Cho; Geum-Min Lee, So-Yeon Ji, Yu-Mi Kang; Seol-Bin Jung.

Francia-Corea del Sud, come seguire il match in tv e streaming

Francia-Corea del Sud, info diretta tv e streaming. Questo incontro del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre, ma questa garà verra trasmessa in chiaro anche dalla Rai, in particolare da Rai Sport HD, canale 57 della nostra televisione. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv, ma anche in modo totalmente gratuito su Rai Play.

Francia-Corea del Sud, i precedenti. L’ultimo precedenti tra queste due nazionali a livello femminile risale risale al 21 giugno del 2015 in occasione del Mondiale femminile disputato in Canada, quel match si concluse con la vittoria dell francesi per 3-0 sulle sudcoreane.