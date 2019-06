Francia-Croazia, Europei Under 21, Gruppo C. Allo stadio ‘Olimpico’ di Serravalle (San Marino) alle ore 21 la Francia del c.t Sylvain Ripoli sfida la Croazia del c.t Nenad Gracan per la 2.a giornata del Gruppo C. La Francia nella gara d’esordio contro l’Inghilterra, giocata a Cesena, ha vinto per 1-2 ma i francesi sono stati anche capace di sbagliare ben due rigori, il primo con Dembelè, il secondo con Aouar. La Croazia, al contrario dei transalpini, è stata sconfitta sonoramente dalla Romania 4-1 nella gara che si è giocata proprio a Serravalle. La Francia deve vincere se vuole staccare il ‘pass’ per le semifinali di questi Europei Under 21, mentre la Croazia ha l’obbligo di vincere se vuole alimentare le speranze qualificazione. Gli Europei Under 21 2019 si stanno svolgendo in Italia (Reggio Emilia, Bologna, Udine, Trieste e Cesena) e San Marino (Serravalle), partecipano a questa manifestazione 12 squadre divise in 3 gironi da 4, accedono alle semifinali le prime di ogni girone più la migliore seconda. Inoltre questi Europei Under 21 danno il ‘pass’ alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Francia-Croazia sarà diretta dal signor Serdar Goezuebueyuk della Federazione Olandese.

Francia-Croazia, le probabili formazioni. QUI FRANCIA– Il c.t Ripoli si affiderà al 4-2-3-1 con Bernardoni tra i pali; linea difensiva composta da Amian Adou, Upamecano, Konate e Ballo Toure; in mediana spazio a Tousart e Aouar; alle spalle dell’unica punta Dembele agiranno Reine-Adelaide e Ikone. QUI CROAZIA- Il c.t Gracan risponderà con il 4-3-3 con Grbic in porta; Uremovic, Kalaica, Katic e Cabraja formeranno la linea difensiva; il trio di centrocampo sarà composto da Basic, Vlasic e Ivanusec; nel tridente offensivo spazio a Muric, Jakolis e Halilovic.



Francia (4-2-3-1): Bernardoni; Amian Adou, Upamecano, Konate, Ballo Toure; Tousart, Aouar; Reine-Adelaide, Ikone, Bamba; Dembele. All. Ripoli.

Croazia (4-3-3): Grbic; Uremovic, Kalaica, Katic, Cabraja; Basic, Vlasic, Ivanusec; Muric, Jakolis, Halilovic. All. Gracan.

Francia-Croazia, come seguire il match in tv e streaming

Francia-Croazia, info diretta tv e streaming. Questo match della 2.a giornata del Gruppo B degli Europei Under 21, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulla Rai, in particolare su Rai 2. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio RaiPlay.

Francia-Croazia, i precedenti. L’ultimo precedente tra Francia e Croazia a livello di Under 21 risale all’Amichevole Internazionale del 15 novembre del 2018, match che si è concluso con un pareggio con il risultato di 2-2.