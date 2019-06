Giamaica-Australia 1-4. Allo ‘Stade des Alpes’ di Grenoble l’ Australia si sbarazza della Giamaica 1-4 e prenota gli ottavi di finale di Francia 2019 come seconda del Gruppo C. Sotto il cielo di Grenoble brilla la stella delle oceaniche Samantha Kerr, autrice di un poker, mentre per la Giamaica rete di Solaun per il momentaneo 1-2. Gruppo C che ha visto anche la vittoria del Brasile 1-0 sull’Italia. Gruppo C che si è chiuso con l’Italia prima, l’Australia seconda e il Brasile qualificata tra le migliori quattro terze.

Giamaica-Australia. Mondiale Femminile, Gruppo C, tempo di ultimi verdetti. Alle ore 21 allo ‘Stade des Alpes’ di Grenoble la Giamaica del c.t Hue Mendes affronterà l’Australia del c.t Ante Milicic. La nazionale giamaicana viene da due sconfitte pesanti in questo Mondiale, la prima giunta nella gara d’esordio contro il Brasile per 3-0 e la seconda è arrivata contro l‘Italia con un pesante 5-0 da smaltire, Giamaica praticamente eliminata da questo Mondiale. L’Australia all’esordio ha perso contro l’Italia nel finale per 1-2, mentre nella gara precedente ha rimontato il Brasile vincendo per 3-2 dopo essere rimaste sotto di due goal. Alla nazionale oceanica potrebbe bastare anche un punto per qualificarsi agli ottavi senza dover attendere il risultato di Italia-Brasile, che si giocherà sempre alle ore 21 allo ‘Stade du Hainaut’ di Valenciennes. Giamaica-Australia sarà arbitrata dalla sig.ra Katalin Kulscar dell’ Ungheria.

Giamaica-Australia, le probabili formazioni. QUI GIAMAICA- Il c.t Mendes si affiderà ad un spregiudicato 4-3-3 con Schneider in porta; Bond-Flasza, Swaby, Plummer e Blackwwod comporranno la linea difensiva; nel trio di centrocampo spazio ad Asher, Solaun e Swaby; mentre nel tridente agiranno Williams, Shaw e Carter. QUI AUSTRALIA- Il c.t Milicic risponderà con lo stesso schieramento tattico (4-3-3) con Williams a difesa della porta; i terzini saranno Carpenter e Kellond, mentre la coppia centrale sarà formata da Kennedy e Catley; il trio di centrocampo sarà formato da Butt, van Egmond e Logarzo; mentre nel tridente offensivo spazio a Gielnik, Kerr e Foord.

Giamaica (4-3-3): Schneider; Bond-Flasza, Swaby, Plummer, Blackwwod; Asher, Solaun, Swaby; Williams, Shaw, Carter. All. Mendes.

Australia (4-3-3): Williams; Carpenter, Kennedy, Catley, Kellond; Butt, van Egmond, Logarzo; Gielnik, Kerr, Foord. All Milicic.

Giamaica-Australia, come seguire il match in tv e streaming

Giamaica-Australia, info diretta tv e streaming. Questo incontro del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale 203, Sky Sport Football. La gara non sarà visibile in chiaro sulla Rai, infatti la Tv di Stato per questa manifestazione trasmette solo le gare dell’Italia e quelle relative al suo girone. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.