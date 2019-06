Inghilterra-Romania 2-4. Allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena la Romania conferma quanto di buono è stato fatto nella gara d’esordio contro la Croazia e batte 4-2 l’Inghilterra. Romania che passa in vantaggio al 76′ grazie al rigore trasformato da Puscas, pareggio inglese al 79′ con Gray, Romania che ritorna in vantaggio con Hagi all’85’, ma all’ 85′ arriva il 2° pareggio inglese con Abraham, Tra l’ 89′ e il 90′ arriva la doppietta di Coman che affossa l’Inghilterra e da speranze qualificazione alla Romania.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS INGHILTERRA-ROMANIA



Inghilterra-Romania, Europei Under 21, Gruppo C. Allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena alle ore 18.30 l’Inghilterra del c.t Adrian Boothroyd affronta la Romania del c.t Mirel Radoi per la 2.a giornata del Gruppo C. L’Inghilterra nella gara d’esordio di questi Europei Under 21 è stata sconfitta 2-1 dalla Francia dopo essere passata in vantaggio. La Romania è reduce dal largo successo contro la Croazia per 4-1 e può avere un ruolo importante nella corsa alla qualificazione alle semifinali. L’Inghilterra per poter rientrare in corsa in questo girone deve assolutamente vincere, mentre la nazionale romena con una vittoria potrebbe avvicinare la qualificazione e poi guardare cosa succederà nell’altro match Francia-Croazia. Gli Europei Under 21 2019 si stanno svolgendo in Italia (Reggio Emilia, Bologna, Udine, Trieste e Cesena) e San Marino (Serravalle), partecipano a questa manifestazione 12 squadre divise in 3 gironi da 4, accedono alle semifinali le prime di ogni girone più la migliore seconda. Inoltre questi Europei Under 21 danno il ‘pass’ alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Inghilterra-Romania sarà diretta dal signor Andreas Ekberg della federazione della Svezia.

Inghilterra-Romania, le probabili formazioni. QUI INGHILTERRA- Il c.t Boothroyd schiererà il modulo 4-3-3 con Henderson tra i pali; Kenny, Tomori, Clarke-Salter e Dasilva formeranno la linea difensiva; a centrocampo spazio a Maddison, Dowell e Foden; davanti tridente offensivo con Gray, Abraham e Sessegnon. QUI ROMANIA- Il c.t Radoi risponderà con il 4-2-3-1 con Radu tra i pali; i terzini saranno Manea e Stefan, al centro della difesa spazio a Nedelcearu e Pascanu; in mediana spazio a Cicaldau e Baluta; alle spalle dell’unica punta Puscas ci saranno Man, Hagi e Ivan.

Inghilterra (4-3-3): Henderson; Kenny, Tomori, Clarke-Salter, Dasilva; Maddison, Dowell, Foden; Gray, Abraham, Sessegnon. All. Boothroyd.

Romania (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Cicaldau, Baluta; Man, Hagi, Ivan; Puscas. All. Radoi.

Inghilterra-Romania, come seguire il match in tv e streaming

Inghilterra-Romania, info diretta tv e streaming. Questo match della 2.a giornata del Gruppo B degli Europei Under 21, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulla Rai, in particolare su Rai 2. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio RaiPlay.

Inghilterra-Romania, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due nazionali a livello di Under 21 risale all’Amichevole Internazionale del 24 marzo del 2018, in quell’occasione l’Inghilterra s’impose per 2-1.