Inter,Marotta:“Il calcio è una palestra di vita”

Quando mi è stato detto di questa nuova attività ero alla Juventus ed ho sposato questa causa perché ha un comune denominatore che è il calcio, ma dietro la palla che gira ci sono tantissimi valori, sentimenti, emozioni. L’obiettivo non è solo vincere, ma anche partecipare. Il bello del calcio è che è uno sport di squadra in cui non sempre si vince , ma si perde spesso e volentieri e attraverso la sconfitta si affronta il prossimo avversario con più tenacia ”.

Le parole di Pagliuca

L’ex portiere dell’Inter Gianluca Pagliuca intervenuto telefonicamente su Radio 1 sport in merito all’arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra,l’ex portiere ha dichiarato:“Sono sorpreso dell’arrivo di Conte, Antonio Conte è un icona juventina, ha vinto scudetti e coppa di campioni da giocatori e tre scudetti di fila da allenatore però probabilmente non si è lasciato bene con Agnelli e quindi da professionista com’è, io penso che abbia fatto la scelta giusta a Conte gli piacciono le grandi sfide, andare in una società come l’Inter che ha grandissime ambizioni e poi riuscire a vincere in quel contesto secondo me l’ha convinto poi ovviamente ci sono altri fattori ma penso che abbia fatto la scelta giusta,sono tutti professionisti e quindi bisogna guardare la professione e alla professionalità degli allenatori e anche giocatori,ci sono stati giocatori che hanno cambiato maglia su varie sponde penso che nel 2019 non ci dobbiamo meravigliare di nulla”