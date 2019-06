Mondiale Under 20: le classifiche finali dei gironi e il tabellone degli ottavi di finale. L’Italia sfiderà la Polonia

Si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali Under 20 che si stanno disputando in Polonia e che ha visto qualificarsi le prime due dei sei gironi con le migliori quattro terze. L’Italia ha terminato il suo raggruppamento al primo posto grazie alle due vittorie contro Messico ed Ecuador rispettivamente per 2-1 e 1-0, mentre nel terzo ed ultimo incontro c’è stato il pareggio a reti bianche contro il Giappone.

Non ci sono stati particolari sorprese in questa prima fase ad eccezione del Portogallo che è stata eliminata avendo terminato il proprio raggruppamento al terzo posto, ma non rientrando nelle migliori quattro (l’altra è stata la Norvegia) per aver fatto un gol meno di Panama a parità di differenze reti.

Uruguay e Francia le uniche due le squadre a punteggio pieno (9 punti), mentre Messico, Arabia Saudita, Tahiti, Honduras e Qatar hanno finito questo Mondiale a zero punti e con le ultime tre Nazionali che hanno realizzato nemmeno una rete.

Mondiale Under 20, le classifiche finale dei gironi

In neretto le squadre qualificate

Girone A

1) Senegal 7

2) Colombia 6

3) Polonia 4 (diff. reti +3)

4) Tahiti 0

Girone B

1) Italia 7

2) Giappone 5

3) Ecuador 4 (diff. reti 0)

4) Messico 0

Girone C

1) Uruguay 9

2) Nuova Zelanda 6

3) Norvegia 3

4) Honduras 0

Girone D

1) Ucraina 7

2) Stati Uniti 6

3) Nigeria 4 (diff. reti +2)

4) Qatar 0

Girone E

1) Francia 9

2) Mali 4 (diff. reti 0)

3) Panama 4 (diff.reti -1)

4) Arabia Saudita 0

Girone F

1) Argentina 6 (diff. reti +4)

2) Corea del Sud 6 (diff. reti +1)

3) Portogallo 4 (diff.reti -1)

4) Sudafrica 1

Mondiale Under 20, tabellone degli ottavi di finale

Colombia-Nuova Zelanda domenica 2 giugno ore 20.30

Ucraina-Panama lunedì 3 giugno ore 17.30

Italia-Polonia domenica 2 giugno ore 17.30

Argentina-Mali martedì 4 giugno ore 20.30

Francia-Stati Uniti martedì 4 giugno ore 17.30

Uruguay-Ecuador lunedì 3 giugno ore 17.30

Giappone-Ecuador martedì 4 giugno ore 17.30

Senegal-Nigeria lunedì 3 giugno ore 20.30

Le gare dei quarti di finale si disputeranno venerdì 7 e sabato 8 giugno, le due semifinali martedì 11 giugno, mentre la finale 3°-4° posto e la finale per il titolo Mondiale si giocheranno rispettivamente venerdì 14 e sabato 15 giugno.