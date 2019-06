Napoli, De Laurentiis scarta l’ipotesi Icardi mentre apre a Lozano e James

Nessuno vuole più Mauro Icardi. Il bomber dell’Inter, reduce da una stagione deludente dopo un’ottimo inizio, è finito sul mercato dopo l’ingaggio di Antonio Conte da parte dei nerazzurri. L’ex allenatore del Chelsea non giudica l’argentino indispensabile per il suo tipo di gioco e sta spingendo la società milanese all’acquisto di Dzeko, in rotta con la Roma. Le polemiche che hanno contraddistinto la stagione di Icardi, bacchettato più volte dall’ex tecnico Luciano Spalletti e dalla tifoseria, hanno danneggiato l’immagine del calciatore, per molti succube della moglie-procuratrice, Wanda Nara. Oltre al tipo di gioco non congeniale a Conte, il tecnico italiano non ne vuole sapere di certe situazioni e spinge per cessione.

Il prezzo del cartellino di Icardi si è deprezzato a dismisura e ciò potrebbe essere un motivo in più per tentare l’acquisto da parte delle pretendenti. Ma quali sono le squadre interessate a Icardi. Poche, se non nessuna. Nelle ultime ore, secondo varie indiscrezioni, il Napoli pareva interessato all’ingaggio di Maurito, ma il presidente De Laurentiis non pare dello stesso avviso. Un inviato di Sport Mediaset è riuscito a estrapolare alcune brevi dichiarazioni riguardanti i tre nomi caldi che circolano nell’ambiente Napoli: Icardi, Lozano e James Rodriguez.

Icardi bocciato

Interpellato su Icardi, il presidente dei partenopei si è espresso così: “Icardi? Non lo compro”. Parole chiare e che sembrano chiudere definitivamente la porta al bomber argentino, ormai diventato difficile da vendere. Riguardo agli altri due nomi, Lozano del PSV e James Rodriguez, ex Bayern ora rientrato al Real Madrid ma in uscita, De Laurentiis si è limitato a un “Vedremo“. Chiaro segnale di interessamento da parte dei campani nei confronti del messicano e del colombiano. Qualcuno a Napoli arriverà, ma non sarà di certo Mauro Icardi.