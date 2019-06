Nigeria-Francia. Mondiale Femminile, Gruppo A. Alle ore 21 al ‘Roazhon Park’ di Rennes scendono in campo la Nigeria del c.t Thomas Dennerby e la Francia del c.t Corinne Diacre. La Nigeria cerca la qualificazione agli ottavi di finale di questo Mondiale Femminile, le ragazze africane, dopo la sconfitta contro la Norvegia della 1.a giornata del Gruppo A, nella 2.a giornata hanno sconfitto 2-0 la Corea del Sud. La Nigeria si qualifica se batterà la Francia in questo incontro ma potrebbe accontentarsi di un pareggio per essere ripescata tra le quattro migliori terze senza attendere il risultato dell’altro match, Corea del Sud-Norvegia, in programma alle ore 21 a Reims. La Francia, già certa della qualificazione agli ottavi, punta ad arrivare prima in questo girone e per farlo basterà anche un pareggio. Transalpine reduci dalla vittoria all’esordio contro la Corea del Sud e dal successo più complicato contro la Norvegia. Nigeria-Francia sarà diretta dalla sig.ra canadese Marie-Soleil Beaudoin.

Nigeria-Francia, le probabili formazioni. QUI NIGERIA- Il c.t Dennerby si affiderà al modulo 4-3-3 per quest’incontro con Nnadozie tra i pali; Okeke, Ohale, Ebi ed Ebere formeranno il pacchetto difensivo; nel trio di centrocampo agiranno Ayinde, Okobi e Uchendu; mentre nel tridente offensivo spazio a Oshoala, Oparanozie, Chikwelu. QUI FRANCIA– Il c.t Diacre si schiererà a specchio rispetto alle avversaria, dunque modulo 4-3-3 anche per le francesi con Bouhaddi in porta; Torrent, Mbock, Renard e Majri formeranno la linea difensiva; a centrocampo ci saranno Cascarino, Bussaglia ed Henry; mentre nel tridente offensivo Le Sommer e Thiney in appoggio alla punta centrale Gauvin.

Nigeria (4-3-3): Nnadozie; Okeke, Ohale, Ebi, Ebere; Ayinde, Okobi, Uchendu; Oshoala, Oparanozie, Chikwelu. All. Dennerby.

Francia (4-3-3): Bouhaddi; Torrent, Mbock, Renard, Majri; Cascarino, Bussaglia, Henry, Le Sommer; Gauvin, Thiney. All. Diacre.

Nigeria-Francia, come seguire il match in tv e streaming

Nigeria-Francia, info diretta tv e streaming. Questo incontro del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. La gara non sarà visibile in chiaro sulla Rai, infatti la Tv di Stato per questa manifestazione trasmette solo le gare dell’Italia e quelle relative al suo girone. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.