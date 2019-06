Olanda-Inghilterra. Uefa Nations League che questa sera vede disputare la seconda finale del torneo voluto dalla Uefa per eliminare del tutto o quasi le amichevoli internazionali, le due finali si disputeranno domenica 9 giugno. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Henriques’ di Guimaraes l’Olanda di Ronald Koeman sfida l’Inghilterra di Gareth Southgate per la seconda semifinale della Uefa Nations League, ieri si è giocato Portogallo-Svizzera per la prima semifinale. In caso di parità al termine dei 90 minuti si proseguirà con i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore per decretare la seconda finalista di Nations League. L’ Olanda si è qualificata alle Final Four della Nations League arrivando prima nel Gruppo 1 della Lega A totalizzando 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) arrivando davanti a Francia e Germania. L’ Inghilterra è arrivata prima nel Gruppo 4 sempre della Lega A totalizzando 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) arrivando davanti a Spagna e Croazia. Olanda-Inghilterra sarà diretta dall’arbitro francese Turpin.

Olanda-Inghilterra, le probabili formazioni. QUI OLANDA- Il tecnico degli orange Koeman per questa semifinale opta per il modulo 4-3-3 con Cillessen in porta; linea difensiva composta da Dumfries, De Ligt, van Dijk, Blind; il trio di centrocampo sarà formato da F. De Jong, Wijnaldum e De Roon; il tridente sarà formato da Bergwijn e Babel sugli esterni, mentre la punta centrale sarà Depay. QUI INGHILTERRA- Il tecnico della nazionale dei 3 leoni risponderà con lo stesso schieramento (4-3-3) con Pickford tra i pali; Chilwell e Walker saranno i terzini, la coppia centrale sarà formata da Keane e Maguire; il trio di centrocampo sarà composto da Dier, Henderson e Alli; nel tridente offensivo sugli esterni spazio a Sterling e Sancho, mentre la punta centrale sarà Kane.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, van Dijk, Blind; F.De Jong, Wijnaldum, De Roon; Bergwijn, Depay, Babel. All. Koeman.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Chilwell, Keane, Maguire, Walker; Dier, Henderson, Alli; Sterling, Kane, Sancho. All. Southgate.

Olanda-Inghilterra, come seguire il match in tv e streaming

Olanda-Inghilterra, info diretta tv e streaming. Questa seconda semifinale, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulla Rai, in particolare su Rai 3. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio RaiPlay.

Olanda-Inghilterra, i precedenti. Dando uno sguardo ai precedenti tra olandesi ed inglesi, sono ben 21 gli incontri ufficiali tra queste due squadre con 6 vittorie a testa e 9 pareggi. L’ultimo precedente tra queste due squadre risale al 23 marzo del 2018 quando Olanda ed Inghilterra si affrontarono in Amichevole e in quell’occasione a spuntarla furono gli inglesi per 0-1 con gol al 59′ minuto di Lingard.