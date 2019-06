Paraguay-Qatar. Copa America, parte il Gruppo B. Alle ore 21 allo stadio ‘Maracanà’ di Rio de Janeiro scendono in campo il Paraguay del c.t Eduardo Berizzo e il Qatar del c.t Felix Sanchez Bas, questo incontro come tutte le altre gare della 46.esima edizione della Copa America saranno trasmesse in diretta ed in esclusiva su Dazn. La ‘Albirroja’ vuole fare bene in questa edizione della Copa America, considerando che nell’ultima edizione quella del 2016 la nazionale paraguayana è arrivata ultima nel girone. Il Qatar giunge a quest’edizione del torneo continentale grazie all’invito da parte della Conmebol, per la nazionale qatariota questa partecipazione a questa manifestazione può rappresentare un trampolino di lancio in vista dei prossimi Mondiali, che si terranno proprio in Qatar nel 2022. Copa America che prevede 3 gironi da 4 squadre ciascuno, accedono agli ottavi le prime due classificate per ogni girone più le due migliori terze. Il Paraguay vanta nel suo palmares due affermazioni, la prima nel 1953 (edizione che si tenne in Perù), la seconda nel 1979 (edizione che si disputò con il meccanismo di gare d’andata e ritorno tra i diversi Stati). Paraguay-Qatar sarà diretta dal sig. Diego Haro della federazione peruviana.

Paraguay-Qatar, le probabili formazioni. QUI PARAGUAY- Il c.t Berizzo schiererà la ‘Albirroja’ con il 4-2-3-1 con Aguilar tra i pali; Piris, Balbuena, Gomez e Alonso nella linea difensiva; in mediana spazio a Rodrigo Roja e Ortiz; alle spalle dell’unica punta Cardozo agiranno Iturbe, Almiron e Gonzalez. QUI QATAR- Il c.t Sanchez Bas risponderà con un più coperto 4-5-1 con Al Sheeb tra i pali; Pedro Miguel e Hassan sugli esterni, al centro della difesa spazio alla coppia Al Rawi e Salman; nel folto centrocampo qatariota ci saranno Madibo, Haydos, Khoukhi, Hatem e Afif; mentre l’unica punta sarà Almoez Ali.

Paraguay (4-2-3-1): Aguilar; Piris, Balbuena, Gomez, Alonso; Rodrigo Rojas, Ortiz; Iturbe, Almiron, Gonzalez; Cardozo. All. Berizzo.

QATAR (4-5-1): Al Sheeb; Pedro Miguel, Al Rawi, Salman, Hassan; Madibo, Haydos, Khoukhi, Hatem, Afif; Almoez Ali. All. Sanchez Bas.

Paraguay-Qatar, come seguire il match in tv e streaming

Paraguay-Qatar, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro della 1.a giornata del Gruppo A scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Paraguay-Qatar, i precedenti. L’ultimo e forse unico precedente tra la ‘Albirroja’ e la selezione qatariota risale all’ Amichevole Internazionale del 13 novembre del 2009, quell’incontro fu vinto 0-2 dal Qatar.