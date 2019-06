Portogallo-Olanda. Uefa Nations League, questa sera si saprà chi sarà la nazionale ad aggiudicarsi la 1.a edizione del nuovo trofeo della Uefa. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Do Dragao’ di Oporto il Portogallo del c.t Fernando Santos sfida l’Olanda di Ronald Koeman per la finalissima della Uefa Nations League. I lusitani si sono qualificati alle Final Four arrivando primi nel Gruppo 3 della Lega A totalizzando 8 punti (2 vittorie e 2 pareggi) arrivando davanti ad Italia e Polonia ed in semifinale hanno battuto proprio al ‘Do Dragao’ la Svizzera 3-1; mentre l’ Olanda si è qualificata alle Final Four della Nations League arrivando prima nel Gruppo 1 della Lega A totalizzando 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) arrivando davanti a Francia e Germania ed in semifinale ha battuto ai supplementari l’Inghilterra sempre per 3-1. Portogallo-Olanda sarà diretta dall’arbitro spagnolo Undiano Mallenco.

Portogallo-Olanda, le probabili formazioni. QUI PORTOGALLO- Il c.t Santos si affiderà al 4-4-2 con Rui Patricio tra i pali; sugli esterni spazio a Cancelo e Guerreiro, al centro della difesa Fonte sostituirà l’infortunato Pepe e farà coppia con Ruben Dias; a centrocampo ci saranno Moutinho, Carvalho, Neves e Bernando Silva; mentre la coppia d’attacco sarà formata da Joao Felix e Cristiano Ronaldo. QUI OLANDA- Il c.t degli orande Koeman risponderà con il 4-3-3 con Cillessen tra i pali; gli esterni saranno Dumfries e Blind, al centro della difesa spazio a De Ligt e Van Dijk; in mezzo al campo largo a De Roon, De Jong e Wijnaldum; mentre nel tridente offensivo agiranno Bergwjin, Depay e Promes.

Portogallo (4-4-2): Rui Particio; Cancelo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Moutinho, Carvalho, Neves, Bernardo Silva; Joao Felix, Cristiano Ronaldo. All. Santos.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Djik, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwjin, Depay, Promes. All. Koeman.

Portogallo-Olanda, come seguire il match in tv e streaming

Portogallo-Olanda, info diretta tv e streaming. Questa finale di Uefa Nations League, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulla Rai, in particolare su Rai 1. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio RaiPlay.

Portogallo-Olanda, i precedenti. Le sfide tra lusitani e orange nella storia sono 13 con il bilancio tutto in favore del Portogallo con 7 vittorie, 4 sono i pareggi e 2 le vittorie degli olandesi. L’ultimo confronto in assoluto tra le due nazionali risale all’ amichevole internazionale del 26 marzo del 2018, in quell’occasione netta vittoria orange per 0-3 in Portogallo, in quell’incontro le reti furono di Depay, Babel e Van Dijk.