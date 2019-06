Qualificazioni Euro 2020, Grecia-Italia: streaming live e diretta TV, dove vedere il match oggi 8 giugno

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Spyros Louis di Atene si giocherà Grecia-Italia match valido per la terza giornata del girone J delle qualificazioni ad Euro 2020.

Grecia-Italia presentazione del match

Gli azzurri di Roberto Mancini in classifica si trovano a punteggio pieno dopo due giornate grazie alle vittorie casalinghe contro Finlandia e Liechtenstein rispettivamente per 2-0 e 6-0; i greci allenati dall’ex calciatore Aggelos Anastasiadis si trovano al secondo posto con quattro punti insieme alla Bosnia contro cui hanno pareggiato nel secondo incontro per 2-2 (in casa), mentre all’esordio 2-0 a Vaduz contro la cenerentola Liechtenstein.

Dunque per Nazionale italiana sarà il primo vero test verso Euro 2020 e ovviamente non potrà essere sbagliato anche perchè martedì sera all’Allianz Stadium di Torino arriverà la Bosnia che sulla carta è l’avversario più temibile di questo girone. La stelle dei nostri avversari sono senza dubbio il difensore della Roma Kostas Manolas e il centrocampista peraltro capitano della squadra Kostas Fortounis che gioca in patria con l’Olympiakos Pireo.

Complessivamente sono dieci i precedenti tra le due squadre che vedono gli azzurri in vantaggio per cinque vittorie a uno con quattro pareggi; l’unica sconfitta è datata marzo 1972 quando in amichevole gli ellenici vinsero 2-1 al Pireo. L’ultimo match giocato risale al novembre 2008 sempre in amichevole (ad Atene) quando Luca Toni pareggiò il vantaggio di Theofanis Gekas. Per la prima volta Grecia e Italia si incontrano nel girone di qualificazione ad un Campionato Europeo.

L’arbitro designato per questa sera è l’inglese Anthony Taylor che ha esordito in Premier League nel febbraio del 2010, mentre è internazionale dal marzo 2013. Ricordiamo che in queste qualificazioni il VAR non c’è e dunque gli arbitri e i loro assistenti non potranno contare sull’aiuto tecnologico.

Grecia-Italia, probabili formazioni

GRECIA (4-2-1-3): Vlachodimos; Bakakis, Papastathopoulos, Manolas, Koutris; Zeca, Kourbelis; Mavrias, Fortounis, Samaris; Mitroglou. All. Anastasiadis

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Bernardeschi; F. Chiesa, Quagliarella, Insigne. All.: Mancini

Grecia-Italia diretta tv e streaming

La gara di qualificazione all’Europeo 2020 tra Grecia-Italia, con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta televisiva dalla Rai, precisamente su Rai 1 e Rai 1 HD con la telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e il commento tecnico dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro, a bordocampo Alessandro Antinelli. Il collegamento inzierà alle ore 20.35.

Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche con la qualità dell’HD sul canale 501. Sul satellite, il match è visibile sulla piattaforma Tivusat e per gli abbonati Sky sul tasto 101 del decoder.

Per chi volesse, dalle ore 19.30 alle 20.15, ci sarà un ampio pre-partita su Rai Sport (canale 227 di Sky, 57 del digitale terrestre) e dopo la fine della gara il post partita fino alle ore 23 su Rai 1 per poi passare a Rai Sport dalle 23 alle 24 con tutti i commenti, le analisi e le interviste ai protagonisti.

Il match della Nazionale sarà inoltre visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite il servizio Rai Play.