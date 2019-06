Serie C 2019-20: ecco le date ufficiali della stagione

La Lega Pro ha ufficializzato le date della stagione 2019-2020 del campionato di Serie C, che ricordiamolo ancora non ha definito le 60 squadre che parteciperanno ai tre gironi, perchè Albissola, Lucchese e Siracusa non si sono iscritte di fatto auto escludendosi e con Arzachena e Foggia che si sono iscritte in maniera incompleta e senza le garanzie fideiussorie che quasi sicuramente non consentiranno alle due squadra di partecipare al campionato di Serie C.

Tornando al tema date, il campionato che quest’anno vedrà ai nastri di partenza tre gironi da venti squadre, partirà con la prima giornata l’ultimo weekend di agosto, ovvero sabato 24 e domenica 25; l’ultimo turno invece di disputerà sabato 25 e domenica 26 aprile. Previsti quattro turni infrasettimanali, che verranno però ufficializzati una volta stilati i calendari dei gironi (presumibilmente nella prima metà di agosto). A dicembre si giocherà fino a domenica 22 dicembre, poi le squadre osserveranno due turni di sosta, ovvero il 29 dicembre e il 5 gennaio 2020 (le uniche della stagione).

Stabilite anche le date dei gironi della Coppa Italia: la prima giornata si giocherà domenica 4 agosto, la seconda domenica 11 agosto, mentre il terzo ed ultimo turno domenica 18 agosto, dunque ad un settimana dall’inizio del campionato. Alla manifestazione nazionale parteciperanno le 29 squadre che non disputeranno la Coppa Italia maggiore.