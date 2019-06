Spagna-Francia. Alle ore 21 al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia la Spagna del c.t Luis de la Fuente sfida la Francia del c.t Sylvain Ripoli per la 2.a semifinale degli Europei Under 21, in palio la finalissima di domenica 30 giugno che si giocherà alla ‘Dacia Arena’ di Udine, la vincente di questa semifinale affronterà la vincente di Germania-Romania in programma alle 18 al ‘Dall’ Ara’ di Bologna. La ‘Rojita’ giunge a questa semifinale dopo essersi classificata 1.a nel Gruppo A davanti ad Italia, Polonia e Belgio. Infatti la Spagna ha vinto il Gruppo A grazie alla migliore differenza reti nei confronti degli azzurri e dei polacchi. ‘Les Blues’ invece sono arrivati al 2° posto nel Gruppo C dietro la Romania con entrambe a 7 punti ma con i romeni con una differenza reti migliore rispetto ai transalpini, Gruppo C che comprendeva anche Croazia ed Inghilterra. Il regolamento prevede in caso di parità la disputa dei tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore se la situazione non dovesse sbloccarsi. Nei tempi supplementari è prevista la 4.a sostituzione. Spagna-Francia verrà diretta dal Georgi Kabakov della Bulgaria.

Spagna-Francia, le probabili formazioni. QUI SPAGNA- Il c.t de la Fuente schiererà la ‘Rojita’ con il 4-2-3-1 con Sivera tra i pali; i terzini saranno Aguirregabiria ed Aarón Martin, al centro della difesa spazio a Núñez e Meré; la mediana di centrocampo sarà composta da Roca e F. Ruiz; il trio alle spalle dell’unica punta Mayoral sarà formato da Olmo, Ceballos e Fornals. QUI FRANCIA- Il c.t Ripoli risponderà a specchio, dunque modulo 4-2-3-1 anche per i transalpini con Bernardoni in porta; Dagba e Sarr saranno gli esterni, al centro della difesa Konatè ed Upamecano; in mediana spazio a Reina-Adelaide e Tousart; il trio alle spalle dell’unica punta Dembelè sarà formato da Ikonè, Ntcham e Thuram.

Spagna (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Núñez, Meré, Aarón Martin; Roca, F. Ruiz; Olmo, Ceballos, Fornals; Mayoral. All. De la Fuente.

Francia (4-2-3-1): Bernardoni; Dagba, Konaté, Upamecano, Sarr; Reina-Adelaide, Tousart; Ikoné, Ntcham, Thuram; Dembelé. All. Ripoll.

Spagna-Francia, come seguire il match in tv e streaming

Spagna-Francia, info diretta tv e streaming. Questa 2.a semifinale degli Europei Under 21, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai, in particolare l’incontro verrà trasmesso da Rai 2. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio RaiPlay.

Spagna-Francia, i precedenti. L’ultimo precedente tra iberici e transaplini risale all’ Amichevole Internazionale del 19 novembre del 2018, quell’incontro si concluse con il punteggio di 1-1 grazie ai gol di Oyarzabal su rigore e pareggio francese di Mateta.