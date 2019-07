Spagna-Germania. E’ l’ultimo atto degli Europei Under 21 2019 che si sono svolti in Italia e San Marino, chi si porterà a casa il prestigioso trofeo? Alle ore 20.45 alla ‘Dacia Arena’ di Udine la Spagna del c.t Luis de la Fuente affronta la Germania del c.t Stefan Kuntz nella finale del torneo continentale riservato a nazionali Under 21. Il percorso delle due nazionali è stato diverso, infatti la ‘Rojita’ è riuscita a qualificarsi come 1.a del Gruppo A dopo aver perso la gara inaugurale contro l’Italia, padrone di casa, e poi ha vinto le successive sfide contro Belgio e Polonia, contro i polacchi la Spagna ha inflitto un pesante 5-0 che è stato utile alla nazionale di de la Fuente per accedere come 1.a grazie alla differenza reti, mentre in semifinale gli spagnoli hanno eliminato facilmente la Francia vincendo 4-2. La Germania, invece, si è qualificata come 1.a del Gruppo B vincendo agevolmente le prime due gare contro Danimarca e Serbia e pareggiando l’ultima gara del girone contro l’Austria, mentre in semifinale qualche problema in più per i tedeschi che hanno vinto 4-2 contro la Romania realizzando le due reti decisive solo nel finale. La ‘Rojita’ con la finale di questa sera disputerà l’ ottava finale dell’ Europeo Under 21 e in caso di vittoria sarebbe la quinta affermazione raggiungendo l’Italia. I tedeschi vorranno bissare il successo di 2 anni fa proprio contro la Spagna e sono alla loro quarta finale in questa manifestazione, torneo vinto solo 2 volte per la Germania. Spagna-Germania sarà diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanovic.

Spagna-Germania, le probabili formazioni. QUI SPAGNA- Il c.t de la Fuente schiererà i suoi con il consueto 4-2-3-1 con Sivera in porta; i terzini saranno Aguirregabiria e Junior, la coppia centrale sarà formata da Vallejo e Nunez; in mezzo al campo ci saranno Fabian Ruiz e Roca; alle spalle del ‘falso 9’ Oyarzabal ci saranno Olmo, Ceballos e Fornals. QUI GERMANIA- Il c.t Kuntz risponderà con il 4-1-3-2 con Nubel tra i pali; i terzini saranno Klostermann e Mittelstadt, al centro della difesa spazio a Tah e Baumgart; lo schermo davanti alla difesa sarà Eggestein; mentre il trio di centrocampo sarà formato da Neuhaus, Dahoud e Oztunali; le due punte saranno Amiri e Waldschmidt.



Spagna (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Nunez, Junior; Fabian Ruiz, Roca; Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal. All. de la Fuente.

Germania (4-1-3-2): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstadt; Eggestein; Neuhaus, Dahoud, Oztunali; Amiri, Waldschmidt. All. Kuntz.

Spagna-Germania, come seguire il match in tv e streaming

Spagna-Germania, info diretta tv e streamingLa finale di questi Europei Under 21, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai, in particolare l’incontro verrà trasmesso da Rai 2. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio RaiPlay.

Spagna-Germania, i precedenti. L’ultimo precedente risale alla finale della scorsa edizione degli Europei Under 21 disputati in Polonia. Quella finale, del 30 giugno del 2017, fu vinta dalla Germania 1-0. L’ultima vittoria iberica risale all’ Amichevole Internazionale del 4 marzo del 2014 quando gli iberici s’imposero 2-0.