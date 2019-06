Tabellone quarti Coppa America 2019, ecco i possibili accoppiamenti. Con Ecuador-Cile, in programma nella notte tra il 21 e il 22 giugno, si completa la seconda giornata della fase a gironi della Coppa America 2019. C’è già qualche verdetto emesso, ma le ultime partite saranno decisive per gli accoppiamenti dei quarti di finale. Questi ultimi si giocheranno tra il 28 e il 29 giugno. Parteciperanno le prime due dei tre raggruppamenti, più le due migliori terze.

Tabellone quarti Coppa America 2019, questi i possibili accoppiamenti

Tabellone quarti Coppa America 2019, Colombia già qualificata. La prima squadra ad essere certa di partecipare ai quarti di finale, come prima del girone, è la Colombia. I Cateferos hanno vinto le prime due partite e hanno così la certezza matematica del primo posto. Situazione molto incerta negli altri gironi, in particolare l’Argentina rischia una prematura eliminazione. Questi gli accoppiamento dei quarti di finale della Coppa America 2019:

1 – Prima Gruppo A vs Terza Gruppo B/C

2 – Seconda Gruppo A vs Seconda Gruppo B

3- Colombia vs Seconda C

4 – Prima Gruppo C vs Terza Gruppo A/B

Tabellone quarti Coppa America 2019, la situazione dei gironi

Tabellone quarti Coppa America 2019, solo la Colombia è tranquilla. GRUPPO A, Perù-Brasile e Bolivia-Venezuela, queste le ultime due partite di questo raggruppamento. I due match si giocheranno, in contemporanea, alle ore 21 italiane di sabato 22 giugno. Al Brasile basterebbe un pareggio per essere certo del primo posto, mentre il Venezuela deve vincere con la quasi eliminata Bolivia per sperare. Classifica Gruppo A (tra parentesi la differenza reti): Brasile 4 (+3), Perù 4 (+2), Venezuela 2 (0), Bolivia 0 (-5). GRUPPO B, Colombia-Paraguay e Qatar-Argentina sono le due ultime partite in programma in questo girone. I due match si giocheranno, in contemporanea, alle ore 21 italiane di domenica 23 giugno. La Colombia è già sicura del primo posto, mentre è bagarre alle spalle dei Cafeteros, rischia molto l‘Argentina di Messi. Classifica Gruppo B: Colombia 6, Paraguay 2 (0), Qatar 1 (-1) e Argentina (-2). GRUPPO C, Ecuador-Giappone e Cile-Uruguay chiuderanno questo raggruppamento nella notte tra il 24 e il 25 giugno, alle ore 1.00 italiane. Il girone è comandato dall’Uruguay con 4 punti. La Celeste vede i quarti, ma ha ancora bisogno di almeno un punto per la tranquillità.