Ucraina-Corea del Sud, finale Mondiale Under 20: streaming e diretta tv oggi 15 giugno

Oggi pomeriggio alle ore 18 a Lodz (Polonia) allo Stadion im. Ludwika Sobolewskiego, Ucraina-Corea del Sud si sfideranno per il titolo mondiale Under 20.

Ucraina-Corea del Sud, presentazione del match

Questa sfida oltre ad essere inedita per un Campionato del Mondo, è inaspettata, perchè alla vigilia nessuna dava queste due formazioni vincenti della manifestazione, ma invece entrambe hanno ribaltato il pronostico.

Il leit motiv del match sarà la solidità degli ucraini contro le individualità dei coreani con la Nazionale europea che dovrà fare a meno del difensore goleador Denys Popov, espulso per doppia ammonizione nella semifinale contro l‘Italia.

La squadra di Petrakov unica imbattuta nella competizione, inserita nel girone D, aveva cominciato con due vittorie di misura contro Stati Uniti (2-1) e Qatar (1-0) per poi accontentarsi del pareggio per 1-1 conto la Nigeria che gli è valso il primo posto del raggruppamento. Negli ottavi di finale vittoria facile contro Panama per 4-1 e ai quarti contro la Colombia per 1-0 che gli ha permesso di qualificarsi per la semifinale dove ha incontrato l’Italia sconfitta anch’essa per 1-0 con un gol annullato al 92′ a Pinamonti un pò dubbio che avrebbe permesso agli azzurri di andare ai tempi supplementari. La difesa ucraina non subisce gol da 220 minuti.

I coreani allenati da Jeong-yong Jung nel girone F avevano cominciato il loro Mondiale con una sconfitta contro il Portogallo per 1-0, per poi vincere contro Sud Africa e Argentina rispettivamente per 1-0 e 2-1 arrivando secondi proprio dietro ai sudamericani. Nella fase ad eliminazione diretta subito derby asiatico vinto contro il Giappone per 1-0, poi vittoria ai calci di rigore contro il Senegal dopo che i 120 minuti di gioco si erano conclusi con un pirotecnico 3-3 ma con la Corea del Sud che nei tempi regolamentari era riuscita a fare il 2-2 solamente al minuto 98 e dunque ad un passo dall’eliminazione; infine in semifinale vittoria di misura (1-0) contro l’Ecuador che ha qualificato i ragazzi asiatici ad una storica finale. Il centrocampista Lee Kangin (militante nel Valencia) ha siglato 4 assist.

L’unico match giocato tra le due squadre a livello di Under 20 è stata l’amichevole del marzo scorso vinto dall’Ucraina per 1-0 (gol di Buletsa, il castigatore degli azzurri).

L’arbitro della finale sarà il 37enne americano Ismail Elfeth.

Ucraina-Corea del Sud, probabili formazioni

UCRAINA U20 (5-4-1): Lunin; Konoplia, Safronov, Bondar, Beskorovainyi, Korniienko; Kashchuk, Chekh, Dryshlyuk, Buletsa; Sikan.

COREA DEL SUD U20 (5-3-2): K.-Y. Lee; Hwang, J.-S. Lee, H.-U. Kim, J.-I. Lee, Choi; Ko, S.-Y. Kim, Jeong; K.-I. Lee, Oh.

Ucraina-Corea del Sud, diretta tv e streaming

La finale del Mondiale Under 20 Ucraina-Corea del Sud, calcio d’inizio ore 18, sarà visibile sia su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky) che su Sky Sport Mondiali HD (canale 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 17.55. Per chi volesse ci sarà anche la possibilità di vedere il match tramite Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky.