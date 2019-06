Uruguay-Perù. Copa America, match da dentro o fuori. Alle ore 21 all’ ‘Arena Fonte Nova’ di Salvador de Bahia l’ Uruguay del c.t Oscar Washington Tabarez affronta il Perù del c.t Ricardo Gareca per l’ultimo quarto di finale della 46esima edizione della Copa America, match che sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. La ‘Celeste’ giunge a questo quarto di finale di Copa America da 1.a classificata nel Gruppo C con 7 punti all’attivo (2 vittorie ed 1 pareggio) arrivando davanti al Cile 2° con 6 punti. La ‘Blanquirroja’ si gioca questo quarto di finale dopo essersi qualificata come una delle due migliori terze, infatti la nazionale peruviana è arrivata 3.a nel Gruppo A con 4 punti all’attivo (1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta) dopo Brasile e Venezuela rispettivamente con 7 e 5 punti. Questi quarti di finale di Copa America in caso di parità nei 90 minuti regolamentari non prevedono la disputa dei tempi supplementari ma si va direttamente ai calci di rigore. Uruguay-Perù sarà diretta dall’arbitro brasiliano Wilton Sampaio.

Uruguay-Perù, le probabili formazioni. QUI URUGUAY- Il c.t Tabarez si affiderà al consueto 4-4-2 con Muslera in porta; i terzini saranno González e Caceres, mentre la coppia dei centrali sarà composta da Giménez e Godín; nel centrocampo a quattro disegnato dall’allenatore uruguaiano giocheranno Nández, Valverde, Bentancur e De Arrascaeta; la coppia degli attaccanti sarà composta da Suárez e Cavani. QUI PERU’– Il c.t Gareca risponderà con il collaudato 4-2-3-1 con Gallese tra i pali; i terzini saranno Advíncula e Trauco, mentre al centro della difesa spazio a Zambrano e Santamaría; in mediana giocheranno Tapia e Yotún; alle spalle dell’unica punta Guerrero agiranno Carrillo, Cueva e Flores.



Uruguay (4-4-2): Muslera; González, Giménez, Godín, Cáceres; Nández, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Suárez, Cavani. All. Tabarez.

Perù (4-2-3-1):Gallese; Advíncula, Zambrano, Santamaría, Trauco; Tapia, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero. All. Gareca.

Uruguay-Perù, come seguire il match in tv e streaming

Uruguay-Perù, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo quarto di finale della Copa America scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Uruguay-Perù, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due nazionali risale al 20 marzo del 2017 in occasione delle Qualificazioni Mondiali del 2018 che si sono giocati in Russia, quel match fu vinto dal Perù 2-1. L’ultima vittoria della ‘Celeste’ risale al 30 marzo del 2016 sempre per quanto riguarda le Qualificazioni a Russia 2018, l’incontro fu vinto dalla nazionale di Tabarez 1-0. L’ultimo pareggio risale alla Copa America del 2011, l’incontro terminò 1-1.