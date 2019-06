Usa-Cile. Mondiale Femminile, gruppo F. Alle ore 18 al Parco dei Principi di Parigi gli Usa del c.t Jillian Ellis sfida il Cile del c.t Jose Letelier per la 2.a giornata del Gruppo F, che comprende anche Svezia e Thailandia. Gli Usa giungono a questa sfida dopo il roboante e pesantissivo 13-0 inflitto alle povere calciatrici della Thailandia, sugli scudi Alex Morgan autrice di ben cinque reti. Il Cile invece è stato sconfitto per 0-2 dalla Svezia sotto il diluvio di Rennes. Classifica del Gruppo F guidata da Usa e Svezia con le statunitensi prime in assoluto in virtù del +13 di differenza reti, girone chiuso da Cile e Svezia con 0 punti. Quest’oggi si chiude il programma della 2.a giornata, nel pomeriggio si è giocata anche Svezia-Thailandia sempre per quanto riguarda il Gruppo F. Mondiale Femminile che vede ai nastri di partenza 24 nazionali suddivise in 6 gironi da 4 squadre, passano agli ottavi le primi due di ciascun girone più le quattro migliori terze. Usa- Cile sarà diretta dalla sig.ra Riem Hussein, originaria della Germania.

Usa-Cile, le probabili formazioni. QUI USA- Il c.t Ellis si affiderà al 4-3-3 con Naeher a difesa della porta ‘a stelle e strisce’; linea difensiva composta da O’Hara, Dahlkemper, Ertz e Dunn; nel trio di centrocampo agiranno Lavelle, Mewis e Lloyd; nel tridente offensivo Heath e Rapinoe agiranno sugli esterni, mentre al centro dell’attacco ci sarà la stella di questa nazionale, ovvero Alex Morgan. QUI CILE- Il c.t Letelier schiererà la sua nazionale a specchio rispetto agli Usa, modulo 4-3-3 anche per le sudamericane con Endler in porta; in difesa spazio a Galaz, Guerrero, Saez e Toro; nel trio di centrocampo agiranno Araya, Aedo e Lara; mentre nel tridente offensivo ci saranno Zamora, Lopez e Balmaceda.

Usa (4-3-3): Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Ertz, Dunn; Lavelle, Mewis, Lloyd; Heath, Morgan, Rapinoe. All. Ellis.

Cile (4-3-3): Endler; Galaz, Guerrero, Saez, Toro; Araya, Aedo, Lara; Zamora, Lopez, Balmaceda. All. Letelier.

Usa-Cile, come seguire il match in tv e streaming

Usa-Cile, info diretta tv e streaming. Questo incontro del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. La gara non sarà visibile in chiaro sulla Rai, infatti la Tv di Stato per questa manifestazione trasmette solo le gare dell’Italia e quelle relative al suo girone. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.