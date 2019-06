Venezuela-Perù. Copa America, ormai ci siamo. Dopo la gara d’apertura che si è giocata questa notte tra il Brasile e la Bolivia, si torna in campo per il Gruppo A della Copa America. All’ Arena do Gremio di Porto Alegre il Venezuela del c.t Rafael Dudamel sfida il Perù del c.t Ricardo Gareca. Questa edizione del torneo è la 46esima e per l’occasione i match saranno tutti visibili in diretta ed in esclusiva su Dazn. Quest’edizione si terrà in Brasile e si giocherà per l’ultima volta in anni dispari, infatti la Conmebol vuole adattarsi al meccaniscmo degli Europei, che si svolgono ogni 4 anni in anni pari, pertanto anche nel 2020 ci sarà un ulteriore edizione della Copa America per poi mettersi in linea con gli Europei. A quest’edizione partecipano le 10 nazioni del Sudamerica, in più in quest’edizione parteciperanno Qatar e Giappone, invitate dalla Conmebol vista l’impossibilità di invitare nazioni del Nord e Centro America come accaduto in passato, vista la concomitanza della Gold Cup. Il Cile è il detentore del trofeo, il Venezuela non ha mai vinto la Copa America, mentre il Perù conta nel suo palmares due affermazioni (nel 1939 e nel 1975). Venezuela-Perù sarà arbitrata dal signor Wilmar Roldan della federazione della Colombia.

Venezuela-Perù, le probabili formazioni. QUI VENEZUELA- Il c.t Dudamel si affiderà al modulo 4-3-3 con Farinez tra i pali; i terzini saranno Hernández e Rosales, mentre la coppia dei centrali sarà composta da Chancellor e Villanueva; il trio di centrocampo sarà composto da Rincon, Herrera e Moreno; mentre il tridente offensivo sarà formato da Rondón, Josef Martinez e Murillo. QUI PERU’- Il c.t Gareca risponderà con il 4-2-3-1 con Gallese in porta; Advincula, Araujo, Abram e Trauco a comporre la linea difensiva; in mediana agiranno Yotún e Tapia; mentre alle spalle del ‘barbaro’ Guerrero ci saranno Carillo, Cueva e Farfan.



Venezuela (4-3-3): Farinez; Hernández, Chancellor, Villanueva, Rosales; Rincon, Herrera, Moreno; Rondón, Josef Martínez, Murillo. All. Dudamel.

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Araujo, Abram, Trauco; Yotún, Tapia; Carrillo, Cueva, Farfan; Guerrero. All. Gareca.

Venezuela-Perù, come seguire il match in tv e streaming

Venezuela-Perù, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro della 1.a giornata del Gruppo A scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Venezuela-Perù, i precedenti. L’ultimo precedente tra la ‘vinotinto’ e la nazionale delle Andre risale al 24 marzo del 2017 in occasione delle Qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, in quell’occasione le due squadre pareggiarono per 2-2.