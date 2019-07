Algeria-Guinea. Alle ore 21, ora italiana ed egiziana, al ’30 June Stadium’ l’ Algeria del c.t Djamel Belmadi affronta la Guinea del c.t Paul Put, per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. L’ Alegeria durante la fase a gironi era inserita nel Gruppo C con Senegal, Kenya e Tanzania ed ha chiuso il proprio girone a punteggio pieno con 9 punti tealizzando 6 reti senza subirne; la Guinea, invece, era inserita nel Gruppo B con Madagascar, Nigeria e Burundi ed è arrivata terza nel suo girone raccimolando 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta), necessari per qualificarsi tra le migliori terze del torneo. Il regolamento di questa Coppa d’Africa prevede che in caso di parità durante i 90 minuti regolamentari si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si procederà con i rigori. Il Var, invece, verrà utilizzato a partire dai quarti di finale. La vincente di questo ottavo di finale affronterà la vincente di Mali-Costa d’Avorio, in programma domani alle ore 18, ottavi che si completeranno con Ghana-Tunisia, sempre domani ma alle ore 21. Sono già qualificate ai quarti Benin, Senegal. Nigeria e Sudafrica.

Algeria-Guinea, le probabili formazioni. QUI ALGERIA- Il c.t Belmadi si affiderà al consueto 4-4-2 con M’bolhi in porta; in difesa Atal, Mandi, Benlamri e Bensebaini; le corsie esterne saranno presidiate da Feghouli e Mahrez, in mezzo al campo spazio a Bennacer e Guedioura; davanti ci saranno Bounedjah e Brahimi. QUI GUINEA- Il c.t Put risponderà con il 4-2-3-1 con Koné tra i pali; in difesa spazio a Dyrestam, Seka, Falette e Sylla; in mediana agiranno Cissé e Diawara; alle spalle dell’unica punta Yattara ci saranno Traoré, Camara e Bangoura.



Algeria (4-4-2): M’bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Feghouli, Bennacer, Guedioura, Mahrez; Bounedjah, Brahimi. All. Belmadi.

Guinea (4-2-3-1): Koné; Dyrestam, Seka, Falette, Sylla; Cissé, Diawara; Traoré, Camara, Bangoura; Yattara. All. Put.

Algeria-Guinea, come seguire il match in tv e streaming

Algeria-Guinea, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo ottavo di finale della Coppa d’Africa scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Algeria-Guinea, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due nazionali risale all’ Amichevole del 6 giugno del 2017, quel match fu vinto dagli algerini 2-1. La Guinea si è imposta nell’ Amichevole del 9 ottobre del 2015, match vinto dai guineani per 1-2. Le due squadre in Coppa d’ Africa si sono affrontante nel 1980 con vittoria algerina per 3-2 e nel 1998 con successo 0-1 della Guinea.