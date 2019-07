Argentina-Cile. Alle ore 21 all’ ‘Arena Corinthias0 di Sao Paulo si disputa la prima finalina della storia della Copa America, infatti l’ Argentina del c.t Lione Scaloni affronterà il Cile del c.t Reinaldo Rueda, in palio la finale 3°-4° posto della 46esima edizione della Copa America, match che sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Le due nazionali, quella argentina e quella cilena, sono reduci da due semifinali dispendiose sia sul piano fisico sia sul piano mentale, con quest’ultimo aspetto da tenere in considerazioni visto l’andamento delle due semifinali. L’ Albiceleste ha perso 2-0 contro i padroni di casa del Brasile contestando un arbitraggio considerato da Messi in primis troppo ‘casalingo’, mentre la nazionale cilena ha subito una sconfitta pesante per 3-0 contro il Perù. Dunque quale occasione migliore per lasciarsi alle spalle queste due batoste e portarsi a casa il 3° posto? La Copa America prevede per questa finale 3°-4° posto la disputa dei tempi supplementari in caso di parità al 90° ed eventualmente i rigori in caso di ulteriore parità.

Argentina-Cile, le probabili formazioni. QUI ARGENTINA- Il c.t Scaloni si affiderà al 4-2-3-1 attuando qualche cambiamento rispetto al match contro il Brasile; dunque Armani tra i pali; i terzini saranno Foyth e Tagliafico, mentre la coppia centrale sarà formata da Pezzella e Otamendi; in mezzo al campo le chiavi del centrocampo saranno affidate ai piedi di De Paul e Paredes; alle spalle di Aguero agiranno Lo Celso, Messi e Dybala che rimpiazzerà lo squalificato Lautaro Martinez. QUI CILE- Il c.t Rueda si affiderà al classico 4-3-3 con Arias in porta; Isla, Medel, Jara e Beausejour formeranno la linea difensiva; il trio di centrocampo sarà composto da Pulgar, Vidal e Aranguiz; davanti spazio a Sagal, Sanchez ed Edu Vargas.

Argentina (4-2-3-1): Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes; Lo Celso, Messi, Dybala; Aguero. All. Scaloni.

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Pulgar, Vidal, Aranguiz; Sagal, Sanchez, Edu Vargas. All. Rueda.

Argentina-Perù, come seguire il match in tv e streaming

Argentina-Cile, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questa finale 3°-4° posto della Copa America scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Argentina-Cile, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due nazionali risale alle Qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 con successo argentino per 1-0 grazie ad un rigore di Messi. In Copa America le due squadre si sono affrontate in finale sia nell’edizione del 2015 che in quella del 2016 (edizione del Centenario), in entrambe le occasioni a spuntarla è stato il Cile ai rigori.