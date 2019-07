Bomba dalla Spagna: “Neymar alla Juventus, accordo fatto”

Neymar-Juventus è più di una semplice notizia di calciomercato. In queste ore, il padre/agente del calciatore brasiliano si sarebbe incontrato con Paratici per discutere di un clamoroso passaggio del fuoriclasse ai bianconeri. Neymar vuole cambiare aria: al PSG non si è mai ambientato e adesso è ai ferri corti sia con il ds Leonardo, sia con il presidente Al-Khelaifi. Stando alle notizie che trapelano dalla Spagna, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con O’Ney e il suo entourage.

A rivelare la clamorosa bomba di mercato è il quotidiano Don Balon. Secondo il periodico spagnolo, Neymar andrà a giocare nella Juventus e l’affare sarebbe concluso. Ora si attendono aggiornamenti nelle prossime ore e la notizia va presa con le spine, ma intanto i tifosi della Juventus possono fantasticare: attacco Cristiano Ronaldo-Neymar. Roba da fantascienza, anche se il classe 1992 ha condiviso in passato l’attacco con Leo Messi.

La convivenza con CR7 potrebbe essere più complessa anche se O’Ney sulla carta sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Sarri, qualora Ronaldo giochi centravanti anziché sulla sinistra, che sarebbe occupata da Neymar. Al momento sono solo supposizioni, ma il fuoriclasse vuole lasciare il PSG a tutti i costi. La sua permanenza a Parigi ha oramai i giorni contati.