Borussia Dortmund-Udinese. Domani pomeriggio, alle ore 17, amichevole di lusso per l’Udinese di Igor Tudor che alla ‘Cashpoint Arena’ di Altach (Austria) affronterà i tedeschi del Borussia Dortmund, allenati dal francese Lucien Favre, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I tedeschi sono più avanti nella preparazione rispetto ai friulani, considerando che la Bundesliga prenderà il via il prossimo 16 agosto. I tedeschi finora hanno disputato ben 3 amichevoli, la prima si è tenuta il 12 luglio e i tedeschi hanno sconfitto 10-0 i dilettanti del Schweinberg; nella seconda amichevole, andata in scena il 18 luglio, la squadra di Favre ha battuto gli australiani del Seattle Sounders per 1-3; mentre nella terza gara più impegnativa per i tedeschi che il 20 luglio hanno battuto per 3-2 i campioni d’Europa del Liverpool. I friulani vogliono fare bene in questo test dopo le due sconfitte precedenti contro il Ravenna per 1-2 e gli arabi dell’ Al Hilal per 2-3. Il Borussia Dortmund debutterà nella nuova stagione sabato 3 agosto quando davanti al pubblico del ‘Signal Iduna Park’ affronterà il Bayern Monaco nella finale di Supercoppa di Germania, il 9 agosto i gialloneri affronteranno nella Dfb Pokal il Kfc Uerdingen ed infine sabato 17 agosto il debutto in Bundesliga avverrà contro l’ Augsburg. Invece l’ Udinese il 2 agosto alle ore 18 affronterà il Besiktas, prima dell’ esordio ufficiale nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia dove il 18 agosto i friulani affronteranno la vincente di Virtus Entella e chi passerà il turno tra Sudtirol e Fasano, in programma il 4 agosto.

Borussia Dortmund-Udinese, il punto sui friulani. Il mercato dell’Udinese al momento non sta registrando nuovi colpi in entrata tantomeno colpi in uscita ma per Tudor sarebbe importante confermare De Paul, anche se il direttore dell’ area tecnica Pierpaolo Marino ha ammesso di non poter trattenere in Friuli il talento argentino. Intanto sembrava vicina la cessione di Simone Scuffet al Qarabag, ma al momento la trattativa ha subito una frenata.

Borussia Dortmund-Udinese, come seguire il match in tv e streaming

Borussia Dortmund-Udinese, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 17, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro amichevole scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.