Brescia-Renate 2-0: Donnarumma e Torregrossa decidono la sfida (Video Gol)

Il Brescia vince ma non convince contro il Renate: le Rondinelle di Corini sconfiggono per 2-0 la compagine militante nel campionato di Serie C. Un gol per tempo lancia i lombardi ad un altro successo in amichevole, l’ultima disputata in Italia (ricordiamo che il Brescia, infatti, partirà per l’Austria tra pochi giorni) in questa estate caldissima dal punto di vista delle emozioni per la promozione in massima serie: al 4′ apre le marcature Alfredo Donnarumma, mentre il sigillo sul match lo mette Ernesto Torregrossa con un calcio di rigore realizzato al minuto 88.

A breve gli highlights della sfida

Brescia-Renate, quarto test stagionale per le Rondinelle. Archiviate con successo le prime tre amichevoli dell’estate (contro una Rappresentativa Camuna, il Darfo Boario e il Ciliverghe Mazzano), gli uomini di Eugenio Corini tornano in campo per l’ultima sfida pre-stagionale sul suolo italiano (calcio d’inizio alle 17.30), prima della partenza per l’Austria dove ad attendere i lombardi ci saranno il Besiktas (4 agosto, ore 17) e l’Alanyaspor (7 agosto, ore 18).

I biancazzurri, neopromossi in Serie A, affrontano il Renate, compagine che milita nel campionato di Serie C: i ragazzi di Aimo Diana sono reduci dalla sconfitta per 6-0 contro l’Atalanta e vorranno certamente provare a fare una figura migliore. Il Brescia si prepara all’esordio ufficiale previsto per il 18 agosto prossimo in Coppa Italia TIM Cup: al terzo turno ci sarà la sfida casalinga contro chi la spunterà tra Perugia, Triestina e Cavese. Il Renate, che non è stato inserito nella competizione “maggiore”, scenderà in campo per la prima uscita stagionale il 4 agosto contro il Gozzano nella prima giornata del Girone A della Coppa Italia Serie C.

Brescia-Renate, dove vedere l’amichevole in tv e streaming

Brescia-Renate non potrà godere di copertura televisiva: è questo quanto emerge a poche ore dal fischio d’inizio dell’amichevole. Sarà possibile seguire l’andamento del match attraverso i canali social (Facebook, Twitter, Instagram) delle due squadre impegnate. Non è da escludere, inoltre, che si possa riuscire a vedere la partita attraverso piattaforme streaming: ulteriori comunicazioni verranno rilasciate a breve.