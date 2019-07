Calcio, Coppa d’Africa: il programma completo degli ottavi di finale

La Coppa d’Africa da oggi entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta dove le sedici squadre rimaste battaglieranno per arrivare a vincere il trofeo nella finale del 19 luglio al Cairo.

Coppa d’Africa, la fase a gironi

I sei gironi non hanno prodotto sorpresi rilevanti, tre sono le Nazionali che hanno terminato il proprio raggruppamento a punteggio pieno, ovvero i padroni di casa dell’Egitto, l’Algeria e il Marocco, mentre il Ghana è arrivato prima solamente con cinque punti, tra l’altro insieme al Camerun ma è passata avanti perchè a parità di differenza reti ha segnato due gol in più. Grande ammucchiamento per le quattro migliori terze, dove la migliore è stata la Guinea con quattro punti, mentre le altre tre, ossia Repubblica Democratica del Congo, Benin e Sudafrica si sono qualificate con tre punti ma grazie alla differenza reti, lasciando fuori il Kenya, che con il suo -4 non ha avuto scampo, mentre l’Angola in questa classifica che coinvolgeva le terze ha fatto solamente due punti.

Undici giocatori hanno segnato due reti, tra i quali spiccano Mohamed Salah, Sadio Mane, Jordan Ayew e Cedric Makambu; in tutto nelle 36 partite di qualificazione si sono segnate complessivamente 68 gol.

Tra oggi e lunedì 8 luglio si disputeranno gli ottavi di finale (due match al giorno), i quarti sono in programma il 10 e 11, mentre le semifinali entrambe il 14 prima del gran finale con la finale del 3°-4° posto il 17 e la finale che assegnerà la Coppa d’Africa il 19. Sono due le gare clou di questi ottavi a cominciare da Nigeria-Camerun e senza dimenticare Ghana-Tunisia; l’Egitto favorito per la vittoria finale sfiderà il Sudafrica e avrà il vantaggio di avere a favore un pubblico molto caloroso.

Coppa d’Africa, programma ottavi di finale

PARTE ALTA TABELLONE

Uganda-Senegal

Marocco-Benin

Madagascar-RD Congo

Ghana-Tunisia

PARTE BASSA TABELLONE

Malì-Costa d’Avorio

Algeria-Guinea

Nigeria-Camerun

Egitto-Sudafrica