Calciomercato Milan, Veretout il primo obiettivo e spunta una suggestione brasiliana

Prende lentamente forma il Milan targato 2019/2020. Dopo aver presentato mister Giampaolo, per il Milan è tempov di rituffarsi sul mercato, alla ricerca di rinforzi funzionali al progetto tecnico.

Il mister doi Giulianova, si è già calato perfettamente nella nuova realtà, esplicitando quella che sarà la sua filosofia di gioco: “testa alta e giocare a calcio“.

Giampaolo ha sempre fatto della circolazione di palla uno dei punti cardine del suo gioco, ragion per cui ha chiesto alla proprietá, innesti di qualità soprattutto a centrocampo.

Il primo nome caldo è quello di Jordan Veretout. Il francese è cresciuto molto in questi due anni trascorsi in Italia, e si sente finalmente pronto a lasciare la Fiorentina, per fare il definitivo salto di qualitá.

La Fiorentina è disposta a trattare, ma la cifra richiesta é comunque cospicua. Si parla di circa 20 milioni cash, che il Milan sembra disposto a mettere sul piatto dei viola per regalare a Giampaolo il rinforzo tanto auspicato. Con Kessié in uscita, il nuovo centrocampo rossonero dovrebbe cambiare le proprie caratteristiche, in direzione di una maggiore qualitá.

Su Veretout, c’è però da superare la concorrenza della Roma. I giallorossi, orfani di De Rossi a centrocampo, cercano un elemento che possa completare il reparto a disposizione di Fonseca.

Come riferisce l’esperto di mercato, Alfredo Pedullá, il Milan sarebbe in netto vantaggio nella corsa al francese, e proverá a chiudere la trattativa il prima possibile

Intanto, dal Portogallo, si parla di un interesse concreto del Milan per Everton. Il talento del Gremio, capocannoniere (ex equo con Guerrero) dell’ultima Copa America, ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni.



Il quotidiano A bola si é spinto a parlare di accordo quasi raggiunto tra Milan e Gremio. Voci subito smentite dal procuratore del ragazzo, che ha negato l’esistenza di una vera e propria trattativa.

Tra conferme e smentite, il mercato del Milan comincia ad entrare nel vivo. L’obiettivo è riportare I colori rossoneri ai fasti di un tempo.