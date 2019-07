Crespo elogia Lautaro: “Impressionante, grande personalità”

Il primo anno disputato da Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter è stato positivo. Parola di Hernan Crespo. L’ex bomber di Parma, Lazio e Inter è certamente un intenditore quando si parla di attaccanti. Crespo ha voluto elogiare le doti del suo connazionale dopo il suo primo anno passato in Europa durante un’intervista a TntSports:

“Lautaro ha tutto per giocare nella nazionale argentina. Mi ha impressionato da quando è arrivato all’Inter. Ha grande personalità. La qualità tecniche le conosciamo tutti. Sono stato a vederlo nella prima partita che giocò con l’Inter. Subentrava a Icardi e conquistò subito San Siro. Immediatamente ho capito

che aveva il carattere giusto”.

Lautaro alla sua prima stagione in Italia ha siglato solo 6 reti in 27 partite con i nerazzurri. Poche ma quanto bastano per convincere Crespo delle sue qualità. L’attaccante sembra migliorare di partita in partita, come ha dimostrato in Coppa America. La sua Argentina è uscita in semifinale ma il bomber ex Racing ha siglato due reti contro Qatar e Venezuela. Io gol contro i venezuelani è risultato decisivo per il passaggio del turno della Seleccion, poi eliminata tra le polemiche contro il Brasile di Tite. L’Inter ha deciso di puntare su di lui anche se i nuovi potenziali acquisti nerazzurri Lukaku e Dzeko, potrebbero togliergli spazio in questa stagione.