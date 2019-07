Dall’ Inghilterra, “Bomba” Neymar: il Real Madrid si gioca la carta Bale?

Neymar è di sicuro il protagonista assoluto di questo calciomercato. Dopo il trasferimento di due anni fa al Psg, che fece non poco scalpore, oggi “O Ney” sarebbe pronto a cambiare nuovamente aria. Tanti i top club sul brasiliano: per Neymar ci ha provato la Juventus, anche se le voci si sono un po’ affievolite dopo la smentita di Leonardo.

Ma la “bomba” dell’ ultimo minuto arriva direttamente dall’ Inghilterra, dove The Independent, parla di uno scambio Bale-Neymar che potrebbe prendere quota nei prossimi giorni. I madrileni, offrirebbero inoltre un conguaglio da 90 milioni per il brasiliano.

Potrebbe trattarsi di ben più che una semplice voce: Bale è, infatti, chiaramente fuori dal progetto di Zinedine Zidane, che, al termine della partita di ieri contro il Bayern Monaco, ha esplicitamente dichiarato: “Bale? La società sta cercando di venderlo. Spero che l’ operazione possa andare subito in porto”.

Bale è dunque in uscita dal Real Madrid, mentre Neymar è uno dei sogni dichiarati dei blancos, che vorrebbero strapparlo alla concorrenza degli acerrimi rivali del Barcellona e, appunto, della Juventus.

Se da Parigi hanno smentito l’ ipotesi di un eventuale scambio Neymar-Dybala (in ottica Juventus), non è detto che la pista Bale non possa essere presa in considerazione. Per ora si tratterebbe di una mera suggestione, ma Bale è un giocatore dalla potenza e dalla classe indiscusse che, sebbene abbia incontrato qualche difficoltà nelle ultime due annate a Madrid, potrebbe ora rilanciarsi con la maglia del Psg, in un tridente tutto fantasia con Cavani e Mbappe. Il gallese ha estimatori anche in Cina ( Jiangsu del gruppo Suning), ma l’ ipotesi di trsferirsi in estremo oriente non lo stuzzica particolarmente.

Neymar al Real, andrebbe a completare un attacco stellare, che può già contare sull’ apporto di giocatori come Isco, Benzema e Eden Hazard. Chissà come la prenderebbero i tifosi blaugrana, che lo hanno osannato ai tempi in cui faceva tremare l’ Europa insieme alla coppia Messi-Suarez.

L’ unica certezza, è che Neymar è destinato a lasciare Parigi. Difficilmente, infatti, Leonardo riuscirà a ricucire lo strappo venutosi a creare con il ragazzo che, probabilmente, lascerà la Francia alla ricerca di altri lidi prestigiosi.