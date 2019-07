Dybala-PSG: la trattativa continua, ma l’argentino costa tanto

Deve ancora far rientro a Torino Paulo Dybala, ma per lui le valigie per un’altra destinazione, sono già pronte. Su di lui c’è il PSG di Leonardo, determinato a fare di Dybala uno degli uomini di punta del club francese. Con Cavani in partenza e con un Neymar in crisi, i parigini sono convinti che il fantasista della Juventus sia l’uomo giusto per poter fare il salto di qualità a livello europeo.

La stampa francese è sicurissima dell’interessamento dei campioni di Francia, soprattutto in caso di partenza di Neymar. Il punto principale dove ci sarà molto da discutere è il prezzo richiesto dalla Juventus per Dybala. L’ex Palermo è reduce da una stagione alquanto deludente se comparata con quella degli altri anni. Normale dunque che le società interessate, giochino al ribasso pur di arrivare a lui. La Juventus però non è disposta a fare sconti e chiede una cifra decisamente alta per il 26enne: 100 milioni di euro. Il PSG giudica il prezzo di Dybala troppo alto al momento è tenterà di far scendere le pretese bianconere.

Sarri vorrebbe rilanciarlo ma non sarà semplice inserirlo nel suo modulo di gioco. Al momento, Dybala potrebbe trovarsi in difficoltà con il 4-3-3 che ha in mente l’allenatore toscano, dove un calciatore come Bernardeschi può senza dubbio essere più funzionale. Queste ultime settimane saranno momenti importanti per il futuro della Joya.