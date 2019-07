Fiorentina-Chivas, via all’International Champions Cup. Comincia l’edizione 2019 del trofeo estivo più importante per club. Alle ore 3 italiane, allo SeatGeek Stadium di Bridgeview, scenderanno in campo la Fiorentina di Vincenzo Montella e i messicani del Chivas Guadalajara. Si tratta della terza uscita stagionale dei viola, del neo proprietario Rocco Commisso. In precedenza gli uomini di Montella hanno affrontato il Val di Fassa Team (vittoria per 21-0) e il Real Vicenza (altra vittoria viola per 6-1). Terza amichevole anche per il Chivas, reduce da due sconfitte con Boca Juniors e River Plate. L’International Champions Cup 2019 prevede la partecipazione di 12 squadre, inserite in unico girone: Arsenal, Manchester United, Tottenham, Bayern Monaco, Inter, Juventus, Milan, Fiorentina, Real Madrid, Atletico Madrid, Chivas e Benfica.

Fiorentina-Chivas, come seguire il match in tv e streaming

Fiorentina-Chivas, info tv e streaming. L’edizione 2019 dell’International Champions Cup sarà trasmessa da Sportitalia. Il canale diretto da Michele Criscitiello dallo scorso 1° luglio non è più visibile sulla piattaforma Sky, ma solo al numero 60 del digitale terrestre. La partita inaugurale dell’ICC 2019 comincerà nella notte tra il 16 e il 17 luglio, alle ore 3. Le regole della competizione prevedono che vengano assegnati 3 punti alla squadra vincitrice dell’incontro nei 90 minuti regolamentari. Per i team che riusciranno a prevalere ai calci di rigore saranno invece concessi 2 punti in classifica. Alle squadre sconfitte nell’extra time sarà assegnato 1 punto, mentre nessun punteggio verrà attribuito alle formazioni sconfitte al termine dei due tempi di gioco. Per decidere la vincente ai calci di rigore si ricorrerà alla formula dei penalty shoot out. In caso di arrivo a pari punti verranno presi in considerazione gli scontri diretti e a seguire la differenza reti. Ogni formazione potrà effettuare ben 11 sostituzioni – con la possibilità di concordare anche un 12° cambio – ma dovranno essere concentrate esclusivamente in tre momenti distinti, compreso l’intervallo. Si comincia con Fiorentina-Chivas, si finisce con Atletico Madrid-Juventus in programma il prossimo 10 agosto a Stoccolma.