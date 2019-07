Higuain alla Roma? Spunta un nuovo indizio che lo allontana dai colori bianconeri

Che Gonzalo Higuain non sia piú un giocatore centrale nel progetto della Juventus, lo si è capito ormai da tempo.



Il giocatore, partito con la squadra per la tourneè asiatica, è sempre sul piede di partenza; posizione ribadita anche dal suo “mentore” Sarri, durante la conferenza stampa odierna, in vista del match contro il Tottenham: “decide la societá”, ha detto Sarri, facendo capire che sposerà in pieno la linea societaria.

La Roma, dopo aver trovato l’ accordo con la Juve (9 milioni per il prestito, piú 27 per il riscatto), cerca l’ intesa col ragazzo (a non piú di 4,5 milioni stagionali).

Ad Higuain, in Asia, è stata affidata la maglia numero 21, lasciando la numero 9 vacante, in attesa di una nuova punta (Icardi?).

Proprio dalla maglia potrebbe giungere un ulteriore indizio riguardo la partenza del ragazzo: la numero 21 non sarebbe stata esposta al J store, il negozio ufficiale della Juve, che si occupa della vendita di tutti I gadgets legati al brand bianconero.



Non è un evento da sottovalutare. La Juventus ha infatti ufficializzato I numeri di maglia per la stagione imminente, ma nel catalogo online delle divise in vendita, non figurano nè la numero 9, nè la numero 21.

Se il “9” lasciato dal pipita è in cerca di un nuovo padrone, il “21” latita nel limbo, e potrebbe diventare un vero e proprio numero “fantasma”.



Un segnale forte per Higuain, che ha ancora delle riserve sul trasferimento alla Roma, a causa dell’ ingaggio troppo basso prospettatogli dai giallorossi.

Higuain deve sciogliere I dubbi al piú presto, se non vorrà ritrovarsi alla Juventus, nella scomoda posizione di separato in casa.