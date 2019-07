Icardi-Napoli, si puó! L’ argentino apre ai partenopei

Potrebbe essere giunta una svolta nell’ estate di Mauro Icardi. L’ ex capitano dell’ Inter, vive ormai da separato in casa, e aspetta solo l’ offerta giusta per lasciare Milano.

Offerta che potrebbe presto arrivare dal Napoli. Come si legge sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe avuto un contatto telefonico con Wanda Nara nelle ultime ore. Il motivo? Convincere Mauro a trasferirsi in maglia azzurra.



Icardi starebbe prendendo in maggior considerazione l’ ipotesi Napoli. Stanco di aspettare la Juventus, l’ argentino potrebbe alla fine sciogliere tutte le riserve, e scegliere di abbracciare il progetto di Carlo Ancelotti.



Con il mister di Reggiolo, si legge, il centravanti avrà un contatto telefonico nei prossimi giorni, per conoscere meglio l’ ambiente e le ambizioni del Napoli.

Scartata qualsiasi pista estera, a Maurito non resta che scegliere tra Napoli e Juventus. Le ultime indiscrezioni lo spingono verso la Campania dove, si legge, gli verrebbe garantito un ingaggio sontuoso (circa 10 milioni).

Nonostante le difficoltà palesatesi per arrivare a James, De Laurentiis non cela le proprie ambizioni per questa stagione.



Il patron del Napoli, confida molto nelle doti tattiche e nell’ esperienza di Ancelotti, per provare a fare lo “sgambetto” a quella Juventus, ora allenata dall’ ex mister napoletano, Maurizio Sarri. Insomma, Icardi-Napoli si puó! Con buona pace della Juve che sta tergiversando troppo sul giocatore.

Un altro argentino a Napoli dunque? Sembrerebbe di sí. Dopo “El dios que llevaba el 10″, Icardi è pronto ad infiammare nuovamente la piazza. Lui non si sente piú amato all’ Inter, ma il pubbilco del San Paolo, si sa, riserva sempre tanto affetto ai propri begnamini.