Inghilterra-Svezia. Chi ‘siederà’ sul gradino più basso del podio? All’ Allianz Rivera di Nizza alle ore 17 l’Inghilterra del c.t Phil Neville affronta la Svezia del c.t Peter Gerhardsson per la finale 3°-4° posto del Mondiale Femminile di calcio che si è svolto in Francia. Le due nazionali giungono a questa ‘finalina’ dopo due semifinali piuttosto tirate e molto combattute. Le ragazze inglesi sono state sconfitte dagli Usa, statunitensi favorite per la vittoria finale, per 1-2; mentre le svedesi dopo 180 minuti pesantissimi hanno perso contro l’Olanda, orange ‘outsider’ di questo torneo, perdendo per 1-0. Il percorso delle due nazionali prima delle due semifinali è stato il seguente: l’Inghilterra era inserita nel Gruppo D con Giappone, Argentina e Scozia ed ha chiuso il raggruppamento a punteggio pieno con 9 punti, nella fase ad eliminazione diretta aveva elininato prima il Camerun 3-0 (agli ottavi) e la Norvegia 0-3 (ai quarti) per poi arrendersi in semifinale agli Usa; la Svezia, invece, era inserita nel Gruppo F con Usa, Cile e Thailandia ed ha chiuso il proprio girone al 2° posto con 6 punti (2 vittorie ed 1 sconfitta) e nella fase ad eliminazione diretta ha eliminato prima il Canada 1-0 (agli ottavi) e la Germania 1-2 (ai quarti) per poi arrendersi in semifinale all’Olanda. Il regolamento prevede, in caso di parità, la disputa dei tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai rigori; inoltre nei supplementari è prevista la 4.a sostituzione.



Inghilterra-Svezia, le probabili formazioni. QUI INGHILTERRA- Il c.t Neville schiererà le sue calciatrici con il classico 4-4-2 con Telford tra i pali; Bronze, Houghton, Bright e Stokes formeranno la linea difensiva; a centrocampo spazio a Walsh, Scott, Mead, Daly; la coppia delle attaccanti sarà composta da Parris e White. QUI SVEZIA- Il c.t Gerhardsson risponderà con il 4-2-3-1 con Lindahl in porta; in difesa spazio a Glas, Fischer, Sembrant ed Eriksson; la mediana sarà occupata da Rubensson e Seger; il trio alle spalle dell’unica punta Blackstenius sarà formato da Jakobsson, Asllani ed Hurtig.



Inghilterra (4-4-2): Telford; Bronze, Houghton, Bright, Stokes; Walsh, Scott, Mead, Daly; Parris, White. All. Neville.

Svezia (4-2-3-1): Lindahl, Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson; Rubensson, Seger; Jakobsson, Asllani, Hurtig; Blackstenius. All. Gerhardsson.

Inghilterra-Svezia, come seguire il match in tv e streaming

Inghilterra-Svezia, info diretta tv e streaming. Questa finale 3°-4° posto del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 17, sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale 202, Sky Sport Mondiali. Questo match sarà trasmesso anche su RaiSport HD (canale 57 del televisiore). Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo, il servizio in streaming Now Tv, oppure attraverso il servizio gratuito RaiPlay.