Inter, si sblocca l’affare Lukaku? Un aiuto può arrivare dall’Atletico…

Sono giorni roventi in casa Inter. Antonio Conte, appena sbarcato a Milano, ha applicato sin da subito la propria “linea dura”. Nella giornata di sabato, direttamente dal ritiro di Lugano, dove i nerazzurri stanno svolgendo la preparazione, è arrivata la clamorosa notizia dell’esclusione di Mauro Icardi e Radja Nainggolan da parte del tecnico leccese. I due sono rientrati a Milano, e si alleneranno da soli, in attesa di conoscere il proprio futuro.

Proprio il caso Icardi, sta innescando un vero e proprio “polverone” di mercato. L’argentino, ai ferri corti con la società, sta da tempo trattando con la Juventus, ma, a seguito dell’esclusione, avrebbe minacciato di restare all’Inter, bloccando così il mercato in entrata della squadra.

Per sostituire Icardi, l’Inter sta pensando a Romeu Lukaku. Conte ha un debole per il belga, e ha fatto esplicita richiesta ad Ausilio di acquistarlo. Il Manchester United, però, si è spinto a chiedere una cifra vicina agli 83 milioni di euro, e pare inamovibile sulla propria posizione. L’inter si è spinta ad offrirne 60-65, con pagamento dilazionato in tre anni. Le parti sono dunque ancora distanti, e la trattativa stenta a decollare.

In aiuto dell’Inter potrebbe però arrivare l’Atletico Madrid. Nei colchoneros, gioca infatti Diego Costa. Il brasiliano è ai ferri corti con Diego Pablo Simeone, e si sarebbe messo alla ricerca di una nuova squadra. Il Manchester United avrebbe manifestato il proprio interesse per Costa e, qualora l’acquisto del brasiliano dovesse andare in porto, come scrive il Daily Express, potrebbe anche decidere di abbassare le proprie pretese per Lukaku.

L’Inter osserva interessata l’evolversi della situazione. In attesa di risolvere l’intricata situazione relativa ad Icardi, la squadra nerazzurra continua a vagliare diversi profili: tra questi, Duvan Zapata, bomber atalantino, da tempo assurto all’interesse di diversee squadre importanti, e di cui difficilmente la Dea vorrà privarsi. Rimane sempre viuva la pista Dzeko, con il bosniaco che attende ansioso l’epilogo di un altro complicato intreccio di mercato: quella che dovrebbe portare Higuain in giallorosso.

Lukaku resta comunque l’obiettivo numero uno. Il belga ha già un accordo con l’Inter sulla base di circa 9 milioni d’ingaggio, più eventuali bonus. Vedremo se lo United vorrà venire incontro ai nerazzurri, e trovare un compromesso sul cartellino del ragazzo. Il possibile approdo di Diego costa al Manchester potrebbe agevolare l’operazione.

Il mercato è, tuttavia, ancora lungo, e tutto può ancora succedere. Icardi è stato definitivamente messo da parte e, per il bene di tutte le parti in causa,m è necessario si pervenga al più presto ad un accordo.